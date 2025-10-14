絶好調・勝みなみら日本勢8人参戦 米女子ツアー韓国大会の組み合わせ発表
＜BMW女子選手権 事前情報◇14日◇パインビーチGL（韓国）◇6785ヤード・パー72＞米国女子ツアー・アジアシリーズ第2戦「BMW女子選手権」が16日（木）から4日間の日程で開催される。これに先立ち、初日の組み合わせが発表された。
日本勢は8人が出場。2戦連続トップ3入りと目下絶好調の勝みなみは、レオナ・マグワイア（アイルランド）、ジェニー・シン（韓国）と同組になった。午前8時33分に1番からティオフする。畑岡奈紗はアウトスタートの第1組で、エスター・ヘンセライト（ドイツ）、ガビー・ロペス（メキシコ）と回る。山下美夢有はリュー・ヤン（中国）、ナンナ・コルザ・マジソン（デンマーク）とのグルーピングになった。先週は日本ツアーに出場していた岩井明愛・千怜姉妹も復帰。明愛はミランダ・ワン（中国）とイ・ソミ（韓国）、千怜はキム・セヨン（韓国）、リン・グラント（スウェーデン）とプレーする。竹田麗央と吉田優利はリンディ・ダンカン（米国）と同組。馬場咲希はアン・ナリン（韓国）、カルロタ・シガンダ（スペイン）と初日を回る。今大会の賞金総額は230万ドル（約3億4924万円）。優勝者には34万5000ドル（約5238万円）が贈られる。
ゴルフ情報ALBA.Net
