今日14日の関東はどんよりと厚い雲に覆われています。雨雲が接近中で、午後は北部から次第に雨の範囲が広がり、夜は南部も広く雨が降るでしょう。夜遅くなるほど雨脚が強まり、明日15日朝にかけて本降りの雨になりそうです。週末は晴れますが、週明けの雨で秋が深まるでしょう。

今日14日の関東 午後から雨のエリア広がる

今日14日は、東シナ海から日本海西部にかけて前線がのび、南から暖かく湿った空気が流れ込んでいます。関東は朝からどんよりと厚い雲に覆われています。

日差しは控えめな分、気温の上がり方は鈍くなっています。

東京都心の午前11時の気温は20.2℃で、昨日13日の同じ時間と比べると3℃くらい低い気温です。





日本海側から前線が南下するとともに、関東も雨のエリアが広がるでしょう。

今夜〜明日15日朝にかけて本降りの雨

今日14日の関東は午後はさらに雲が厚くなり、昼過ぎから群馬県など北部から次第に雨の範囲が広がるでしょう。

夜は南部も含めて広く雨で、夜遅くなるほど雨脚が強まりそうです。

明日15日明け方が雨のピークとなり、朝の通勤通学は本降りの雨になる所もあるでしょう。歩きやすい靴などを準備しておくと良さそうです。

関東は周期的に雨 週末は晴天広がる 週明けの雨で秋深まる

関東はこの先も短い周期で雨が降るでしょう。明後日16日も再び雨が降りますが、17日から19日にかけては晴れて再び広く夏日になりそうです。



週明けは広く雨が降り、一気に季節が進むでしょう。最高気温は20℃に届かず、日中も上着が欲しいくらいの肌寒さです。いよいよ秋が深まりますので、週末のうちに衣替えを進めておきましょう。