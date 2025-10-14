エルフ荒川、元彼顔出しで笑顔2ショット 反響相次ぐ「男前」「2人とも楽しそう」
お笑いコンビ・エルフの荒川が13日、自身のXを更新。「元彼ゆうや」との2ショットを公開した。
【写真】仲良すぎ！エルフ荒川、元彼と笑顔で2ショット
荒川は「今年も一瞬、地元のだんぢり行ってきました。皆さん！！お待たせしました！！！！みんな大好き元彼ゆうやです！！！わらわら」と写真を添えて投稿。
ファンからは「ゆうや男前」「ゆうやきた（笑）」「2人とも楽しそう」などといった感想が相次いで寄せられている。
ゆうやさんは、荒川が学生時代に付き合っていた元彼で、昨年4月放送の日本テレビ系バラエティー『しゃべくり007』で、サプライズ共演を果たしていた。
【写真】仲良すぎ！エルフ荒川、元彼と笑顔で2ショット
荒川は「今年も一瞬、地元のだんぢり行ってきました。皆さん！！お待たせしました！！！！みんな大好き元彼ゆうやです！！！わらわら」と写真を添えて投稿。
ファンからは「ゆうや男前」「ゆうやきた（笑）」「2人とも楽しそう」などといった感想が相次いで寄せられている。
ゆうやさんは、荒川が学生時代に付き合っていた元彼で、昨年4月放送の日本テレビ系バラエティー『しゃべくり007』で、サプライズ共演を果たしていた。