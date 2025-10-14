エルフ・荒川 （C）ORICON NewS inc.

　お笑いコンビ・エルフの荒川が13日、自身のXを更新。「元彼ゆうや」との2ショットを公開した。

【写真】仲良すぎ！エルフ荒川、元彼と笑顔で2ショット

　荒川は「今年も一瞬、地元のだんぢり行ってきました。皆さん！！お待たせしました！！！！みんな大好き元彼ゆうやです！！！わらわら」と写真を添えて投稿。

　ファンからは「ゆうや男前」「ゆうやきた（笑）」「2人とも楽しそう」などといった感想が相次いで寄せられている。

　ゆうやさんは、荒川が学生時代に付き合っていた元彼で、昨年4月放送の日本テレビ系バラエティー『しゃべくり007』で、サプライズ共演を果たしていた。