¿·¤¿¤ÊÂæÉ÷¤Î¤¿¤Þ¤´È¯À¸¡¡10·îÂæÉ÷¤Î¶¼°Ò¡¡¾åÎ¦¤Ï¤¹¤Ù¤Æ"¶¯¤¤"ÀªÎÏ¡¡Æ°¸þ¤ËÃí°Õ¤ò
°ËÆ¦½ôÅç¤ËË½É÷¤äÂç±«¤ò¤â¤¿¤é¤·¤¿ÂæÉ÷23¹æ¤Ï¼¡Âè¤Ë±ó¤¶¤«¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢º£Æü13Æü(·î:½Ë)¸áÁ°3»þ¡¢ÆüËÜ¤ÎÆî³¤¾å¤Ç¿·¤¿¤ÊÂæÉ÷¤Î¤¿¤Þ¤´(Ç®ÂÓÄãµ¤°µ)¤¬È¯À¸¤·¤Þ¤·¤¿¡£10·î¤ÏÂæÉ÷¤¬È¯Ã£¤·¤ä¤¹¤¯¡¢¤³¤³»ÍÈ¾À¤µª¤Ç¾åÎ¦¤ÏÁ´¤Æ¡Ö¶¯¤¤¡×ÀªÎÏ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£º£¸å¤ÎÆ°¸þ¤ËÃí°Õ¤¬É¬Í×¤Ç¤¹¡£
ÂæÉ÷23¹æ±ó¤¶¤«¤ë¤â¿·¤¿¤ÊÂæÉ÷¤Î¤¿¤Þ¤´È¯À¸
ÂæÉ÷23¹æ¤Ïº£Ä«(13Æü)°ËÆ¦½ôÅçÆîÉô¤ËºÇ¤âÀÜ¶á¡£È¬¾æÅç¤Ç¤ÏºÇÂç½Ö´ÖÉ÷Â®42.7¥á¡¼¥È¥ë¤ÎË½É÷¤ò´ÑÂ¬¤·¤Þ¤·¤¿¡£¸á¸å¤Ï¼¡Âè¤ËÅì¤Î³¤¾å¤ØÎ¥¤ì¤Þ¤¹¤¬¡¢ÂæÉ÷¥·¡¼¥º¥ó¤Ï¤Þ¤ÀÂ³¤¤Þ¤¹¡£
¤³¤Î¿·¤¿¤ÊÇ®ÂÓÄãµ¤°µ¤Ï¡¢½µ¸åÈ¾¤Ë¤«¤±¤Æ¥Õ¥£¥ê¥Ô¥ó¤ÎÅì¤Ø¿Ê¤àÍ½ÁÛ¤Ç¤¹¡£¤½¤Î¸å¤Ï¡¢¤Þ¤À¿ÊÏ©¤Ï¤ï¤«¤ê¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢³¤ÌÌ¿å²¹30¡î°Ê¾å¤ÎÎÎ°è¤òÀ¾¿Ê¤¹¤ë¸«¹þ¤ß¤Ç¤¹¡£ÂæÉ÷¤Ï³¤ÌÌ¿å²¹¤¬27¡î°Ê¾å¤Î³¤°è¤ÇÈ¯Ã£¤¹¤ë¤È¤¤¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢¥«¥í¥ê¥ó½ôÅç¤ä¥Þ¥ê¥¢¥Ê½ôÅç°é¤Á¤ÏÈ¯Ã£¤·¤ä¤¹¤¤·¹¸þ¤Ë¤¢¤ë¤¿¤áº£¸å¤âÃí°Õ¤¬É¬Í×¤Ç¤¹¡£
10·î¤ÎÂæÉ÷¤ÏÈ¯Ã£¤·¤ä¤¹¤¤
ÂæÉ÷¤Ï°ìÇ¯´Ö¤ÇÊ¿Ç¯25¸Ä¤¯¤é¤¤È¯À¸¤·¡¢3¸Ä¤¯¤é¤¤¾åÎ¦¤·¤Þ¤¹¡£º£Ç¯¤Ï¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Ë23¸ÄÈ¯À¸¤·¡¢3¸Ä¾åÎ¦(10·î13ÆüÀµ¸á¤Þ¤Ç)¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢Ê¿Ç¯¤Î10·î¤ÎÈ¯À¸¿ô¤Ï3.4¸Ä¡¢¾åÎ¦¿ô¤Ï0.3¸Ä¤È¡¢¤Þ¤À¤Þ¤ÀÂæÉ÷¥·¡¼¥º¥ó¤¬Â³¤¤Þ¤¹¡£
ÆÃ¤Ë¡¢10·î¤ÎÂæÉ÷¤ÏÈ¯Ã£¤·¤ä¤¹¤¤¤Î¤ÇÃí°Õ¤¬É¬Í×¤Ç¤¹¡£
²áµî2000Ç¯¡Á2024Ç¯¤Þ¤Ç¡¢¾åÎ¦ÂæÉ÷¤Ï72¸Ä¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢¤½¤ÎÆâ¡Ö¶¯¤¤¡×ÀªÎÏ°Ê¾å¤Ç¾åÎ¦¤·¤¿ÂæÉ÷¤Ï37¸Ä¡£10·î¤ÏÁ´¤Æ¡Ö¶¯¤¤¡×ÀªÎÏ¤Ç¾åÎ¦¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
10·î¤ÎÂæÉ÷¡¡ÀªÎÏ¤¬¶¯¤Þ¤ëÍýÍ³
¡ÚÍýÍ³¤½¤Î¡¡¡³¤ÌÌ¿å²¹¤Ï²Æ¤è¤ê½©¤ÎÊý¤¬¹â¤¤¤«¤é¡Û
ÂæÉ÷¤Ï³¤ÌÌ¤«¤é¾øÈ¯¤¹¤ë¿å¾øµ¤¤ò¥¨¥Í¥ë¥®¡¼¤ËÈ¯Ã£¤·¤Þ¤¹¡£³¤ÌÌ¿å²¹¤¬¹â¤¤¤È¿å¾øµ¤¤¬Â¿ÎÌ¤Ë¶¡µë¤µ¤ì¤ë¤¿¤áÈ¯Ã£¤·¤ä¤¹¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¿å¤ÏÇ®¤·¤Ë¤¯¤¯Îä¤á¤Ë¤¯¤¤¤¿¤á¡¢µ¤²¹¤Î¥Ô¡¼¥¯¤è¤êÃÙ¤ì¤Æ¹â¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£ÆüËÜ¶á³¤¤Î³¤ÌÌ¿å²¹¤Ï²Æ¤è¤ê¤â½©¤ÎÊý¤¬¹â¤¤»ö¤¬Â¿¤¤¤Ç¤¹¡£ÆÃ¤Ë¡¢º£Ç¯¤Ï²áµîºÇ¤â½ë¤¤²Æ¤È¤Ê¤ê¡¢Åì¥·¥Ê³¤ÆîÉô¤È²Æì¤ÎÅì¤Î³¤ÌÌ¿å²¹¤Ï¡¢²òÀÏÃÍ¤Î¤¢¤ë1982Ç¯°Ê¹ß¡¢9·î¤È¤·¤ÆºÇ¤â¹â¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿(Â®ÊóÃÍ)¡£¸½ºß¤âÆüËÜ¶á³¤¤Î³¤ÌÌ¿å²¹¤Ï27¡î°Ê¾å¤ÈÊ¿Ç¯¤è¤ê2¡îÁ°¸å¹â¤¯¡¢²ÆìÉÕ¶á¤Ï30¡î¤È¹â¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ÚÍýÍ³¤½¤Î¢¡¡¥¹¥Ô¡¼¥É¤¬Â®¤¤¤«¤é¡Û
½©¤Ï¾å¶õ¤Î¶¯¤¤É÷(ÊÐÀ¾É÷)¤¬ÆüËÜÉÕ¶á¤ËÆî²¼¡£ÂæÉ÷¤ÏÆüËÜÉÕ¶á¤Ë¶á¤Å¤¯¤È¡¢ÊÐÀ¾É÷¤Ë¾è¤ê²ÃÂ®¡£ÂæÉ÷¤¬²ÃÂ®¤¹¤ë¤ÈÂæÉ÷¤ò²¡¤·Î®¤¹É÷¤ÈÂæÉ÷¼«¿È¤ÎÉ÷¤¬¹ç¤ï¤µ¤ê¿Ê¹ÔÊý¸þ¤Î±¦Â¦¤ÇÆÃ¤Ë¶¯¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£·ë²Ì¡¢¶¯¤¤ÀªÎÏ¤Î¤Þ¤ÞÀÜ¶á¤·¤ä¤¹¤¯¤Ê¤ë¤«¤é¤Ç¤¹¡£
10·î¤ËÈ¯À¸¤·¤¿ÂæÉ÷ºÒ³²
2019Ç¯10·î¤Ï¡¢ÂæÉ÷19¹æ¤¬°ËÆ¦È¾Åç¤Ë¾åÎ¦¸å¡¢´ØÅì¤òÄÌ²á¡£1ÅÔ12¸©¤ËÂç±«ÆÃÊÌ·ÙÊó¤¬È¯É½¤µ¤ì¡¢¿ÓÂç¤ÊÈï³²¤ò¤â¤¿¤é¤·¤¿¤Î¤Ïµ²±¤Ë¿·¤·¤¤¤Ç¤¹¡£²áµî¤Ë¤Ï¡¢À¤³¦¤Ç°ìÈÖÃæ¿´µ¤°µ¤¬²¼¤¬¤Ã¤¿µÏ¿¤ò»ý¤ÄÂæÉ÷¤¬10·î¤ËÈ¯À¸¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£1979Ç¯ÂæÉ÷20¹æ¤Ï¡¢10·î6Æü¤Ë¥È¥é¥Ã¥¯Åç¶á³¤¤ÇÈ¯À¸¡¢²¥ÎÄ»Åç¶á³¤¤ÇÃæ¿´µ¤°µ870hPa¤òµÏ¿(¥Ï¥ê¥±¡¼¥ó¤ä¥µ¥¤¥¯¥í¥ó¤ò´Þ¤á¤Æ»Ë¾åºÇÄãµ¤°µ)¡¢10·î19Æü10»þÁ°¤ËÏÂ²Î»³¸©ÇòÉÍÄ®ÉÕ¶á¤Ë¾åÎ¦(²áµî6ÈÖÌÜ¤ËÃÙ¤¤¾åÎ¦)¸å¡¢ËÜ½£¤òÌÔ¥¹¥Ô¡¼¥É¤Ç¶î¤±È´¤±Ë½É÷¤Ê¤ÉÈï³²¤ò¤â¤¿¤é¤·¤Þ¤·¤¿¡£
ÂæÉ÷¥·¡¼¥º¥ó¤Ï9·î¤È¤¤¤¦¥¤¥á¡¼¥¸¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢10·î¤âÌýÃÇ¶ØÊª¡£¤Þ¤¿¡¢11·î¤Ë¾åÎ¦¤·¤¿ÂæÉ÷¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¾åÎ¦¤¬¤â¤Ã¤È¤âÃÙ¤¤µÏ¿¤Ï¡¢1990Ç¯11·î30Æü(ÏÂ²Î»³¸©ÇòÉÍÄ®¤ÎÆî)¤Ç¤¹¡£
¤Þ¤À¤Þ¤ÀÂæÉ÷¥·¡¼¥º¥ó¤¬Â³¤¤Þ¤¹¡£ºÇ¿·¤Î¾ðÊó¤ËÃí°Õ¤·¡¢Æüº¢¤«¤é¥Ï¥¶¡¼¥É¥Þ¥Ã¥×¤ò³ÎÇ§¤·¤¿¤ê¡¢Â¦¹Â¤ÎÁÝ½ü¤ò¤·¤Æ¿å¤Ï¤±¤ò¤è¤¯¤·¤Æ¤ª¤¯¤Ê¤ÉÂÐºö¤ò¿´¤¬¤±¤Þ¤·¤ç¤¦¡£