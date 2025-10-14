【通貨別まとめと見通し】ポンド円



先週のまとめ

先週は円安圧力と高金利維持観測を背景に、強い上昇モメンタムを維持。8日に2024年7月以来のポンド高圏となる205円32銭を付けた。過熱感もあって高値から調整も、204円台を中心にした推移とポンド高円安が維持されていたが、対ドルでのポンド売りに上値を抑えられると、週末にかけて米中関係の悪化懸念からの円買いなども上値を抑えた。



テクニカル分析

- **レジスタンス**: 203.50-204.00

- **サポート**: 202.00 200.00



中長期：

トレンド（日足） 非常に強い長期上昇トレンドが継続中。高値更新の勢いが衰えておらず、市場のモメンタムは依然として強い。

RB|（14）買われれすぎ状態を示唆。強いトレンドの継続サインでもあるが、短期的な調整の可能性も内包。

MACD 上昇トレンド継続を示唆。デッドクロス（MACDラインがシグナルラインを下回る）を形成しない限りは強気を維持。



今週のポイント

メインシナリオ 強いモメンタムと金利差を背景に、主要なレジスタンスをブレイクアウトし、一段高を目指す。MACDの上昇継続、強いモメンタム、押し目買い意欲の高さ。

代替シナリオ（調整・レンジ）

（短期調整） RSIの過熱感解消のための短期的な調整（押し目）が入る。しかし、重要なサポートラインでは買いが優勢となる。



今週の主な結果と予定

10/14 08:01 BRC既存店売上高 （9月） 結果 2.0% 前回 2.9% （BRC既存店売上高）

10/14 15:00 ILO失業率 （8月） 予想 4.7% 前回 4.7% （ILO失業率）

10/14 15:00 雇用統計 （9月） 前回 4.4% （失業率）

10/14 15:00 雇用統計 （9月） 前回 1.74万件 （失業保険申請件数）

10/16 15:00 月次GDP （8月） 予想 0.1% 前回 0.0% （前月比）

10/16 15:00 鉱工業生産指数 （8月） 予想 0.1% 前回 -0.9% （前月比）

10/16 15:00 鉱工業生産指数 （8月） 予想 -0.7% 前回 0.1% （前年比）

10/16 15:00 製造業生産高 （8月） 予想 0.1% 前回 -1.3% （前月比）

10/16 15:00 製造業生産高 （8月） 予想 -0.9% 前回 0.2% （前年比）

10/16 15:00 貿易収支 （8月） 予想 -220.0億ポンド 前回 -222.44億ポンド （商品貿易収支）

10/16 15:00 貿易収支 （8月） 予想 -47.9億ポンド 前回 -52.6億ポンド （貿易収支）





MINKABUPRESS 山岡

