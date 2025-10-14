第１子を出産し育児休暇から復職した日本テレビ・滝菜月アナウンサーが１４日までに自身のＳＮＳを更新。家族で関西万博へ訪れたことを報告した。

滝アナはインスタグラムに「少し前に家族で大阪・関西万博へ」と書き始め、「２歳の息子には早いかな？と悩んだのですが...五感を通して各国の文化や空気に触れられて、子どもも楽しめるスポットやパビリオンも多く(息子はクウェート館が気に入りすぎて外に出たがらなかった笑)、結果的に、訪れて本当に良かった！夢の様に思える光景がいつか当たり前の現実になるかもしれない...と胸躍る１日でした。」と投稿。黒のノースリーブ姿の滝アナが家族で万博を満喫する様子や、息子を抱っこしたショットなどを披露した。

この投稿にフォロワーからは「滝さん素敵な写真で癒されますね」「僕も万博いったよ。外国のスタッフさんと話せていい体験ができました！息子さん２歳になったんやねー」「お子さん、大きくなりましたね！！！」「旦那さんが確実にハンサムなシルエット！」「滝さんと家族とガンダムいいね」「滝ちゃん 万博行けて羨ましいです ご家族で素敵な旅癒されます」「おはようございます 家族旅行良かったですね。クゥエート館は、本物の砂漠の砂とか大人気だったようですね。」などの声が寄せられている。

滝アナは２２年４月に早大時代の同級生だった一般男性との結婚を発表。同年１１月１８日にアシスタントを務める同局系「ヒルナンデス！」（月〜金曜・前１１時５５分）の生放送で妊娠を報告。１２月をもって同番組を卒業。産休に入り、２３年４月１６日に第１子を出産したことを報告。育児休暇に入り、２４年４月１０日に復職したことを報告していた。