◆米大リーグ ナ・リーグ優勝決定シリーズ第１戦 ブルワーズ１―２ドジャース（１３日、米ウィスコンシン州ミルウォーキー＝アメリカンファミリーフィールド）

ドジャースのＦ・フリーマン内野手が１３日（日本時間１４日）、ナ・リーグ優勝決定シリーズ第１戦の敵地・ブルワーズ戦に「４番・一塁」で先発出場し、先制ソロを放つなど、２安打の活躍で同シリーズ先勝に貢献した。

両軍無得点の６回に快音を響かせた。１死で迎えた第３打席。直球を完璧に捉え、高々と舞い上がった打球は右翼スタンドまで届いた。今季ＰＳ１号となる先制ソロ。チームは４回に１死満塁のチャンスを作りながらも、異例の中ゴロ併殺打で無得点に終わっていただけに、再び流れを引き寄せる豪快な一発にはベンチで見届けていた大谷らナインも両手を高々と上げ、喜びを爆発させた。

試合後、ブルワーズのマーフィー監督は「投手陣も大部分において本当にいい仕事をした」とした上で「フレディ・フリーマンは長い間、ブルワーズキラーだからね。だから明日は彼が寝坊でもしてくれればいいんだけど」と笑いを誘った。それを伝え聞いたフリーマンは「マーフ（マーフィー監督）とはすごく親しいんだ。明日寝坊することはないと思う（笑）」と話した。