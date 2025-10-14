セレ、上期経常は一転7％減益で下振れ着地

セレコーポレーション <5078> [東証Ｓ] が10月14日後場(14:00)に決算を発表。26年2月期第2四半期累計(3-8月)の連結経常利益は前年同期比6.9％減の10.5億円に減り、従来の21.2％増益予想から一転して減益で着地。

通期計画の22.6億円に対する進捗率は46.5％にとどまり、5年平均の55.3％も下回った。



会社側が発表した上期実績と据え置いた通期計画に基づいて、当社が試算した9-2月期(下期)の連結経常利益は前年同期比32.8％増の12.1億円に拡大する計算になる。



直近3ヵ月の実績である6-8月期(2Q)の連結経常利益は前年同期比42.2％減の4.5億円に落ち込み、売上営業利益率は前年同期の11.2％→8.6％に低下した。



株探ニュース

