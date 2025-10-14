女優の窪真理チャカローズが14日までに自身のX（旧ツイッター）を更新。マジシャンの才藤大芽と結婚したことを報告した。

窪は文書を投稿し、「ご報告です。このたび、才藤大芽さんと結婚しました」と報告。「同じように表現の場に立つ者として互いを尊重し合いながら、これからの人生を共に歩んでいけたらと思っています」と記した。

「これまで支えてくださった皆さまに心より感謝申し上げます。これからも感謝の気持ちを忘れず、活動にも丁寧に向かってまいります。どうぞ温かく見守っていただけますと幸いです」とした。

才藤も自身のインスタグラムで文書を投稿し、「窪真理さんと結婚いたしました」と結婚を報告。「それぞれの表現活動を大切にしながら互いに刺激を与え合い 支え合って歩んでいけたらと持っています。これからも誠実に、私たちらしい形で歩みを重ねてまいります。どうぞ温かく見守っていただけますと嬉しいです」とした。

窪はトルコ人の父と日本人の母の間に生まれたハーフで、2014年に太田プロダクションのオーディションに合格。2015年4月に日本テレビ「PON!」のお天気お姉さんとしてデビュー。MENSA会員で、実用英語検定準2級の資格を持つ。「Miss SAKE 2021」東京代表選出された。2021年、芸名を「窪 真理」から「窪 真理 チャカローズ」に改名した。

才藤は京都大学工学部卒業の高学歴マジシャン。大学卒業後、マジシャンとしての活動を開始。2018年にはマジックの世界大会で7位に入る。さまざまなテレビ番組に出演するなど、幅広く活躍している。