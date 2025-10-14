アーティスト・こっちのけんと（29）が13日深夜放送のTOKYO FM「TOKYO SPEAKEASY」（月〜木曜深夜1・00）に出演。曲作りについて語った。

AIの話題になり、この日ともに出演したお笑いタレント・狩野英孝から「やっぱり機械味ある？」と聞かれると、こっちのけんとは「機械味もありますし、何となくですけど、曲を作り始めて2カ月目みたいな歌詞、ボクとかキミとかがめっちゃ出て来る感じが、まだたぶん全然大丈夫だなって」と打ち明けた。

そして「分からないですけど、キミだったりアナタだったり」と続けると、狩野英孝は「もちろん悪い言葉じゃないけど、なんでキミとかアナタって言うフレーズが“まだそこ出すんだ”みたいなことなの？」と興味津々。こっちのけんとは「僕が大学生の時とかに、試しに書いてたのがそういうのばっかで。キミとかって使いやすい」と振り返った。

そこで狩野は「相手のことを表現するのは何て言うの？」と質問。これには「例えばですけど、“あの懐かしい笑い方の”とか。アナタっていう言い方じゃなくて、特定の人の特徴をちょっとだけ出す。キミって言ったら世界中誰でも当てはまるけど、“あの懐かしい笑顔の”って言うと、特定の人になるので」と解説すると、狩野は「なるほど！勉強になるな！」と納得した。

そのため、こっちのけんとは「…みたいなのをちょっと思ってたから、AIの普遍的なっていうか、万人向け過ぎてる歌詞っていうのは、人間が勝ってる。思い出っていうのがあるから、人間には」と総括。さらに「分からないですけど、二文字っていうのもあって」と打ち明け、「テトリスで、もし二つの四角だけがあったら使いやす過ぎる。ハマりやすい」とゲームに例えて説明した。

これを受けて、狩野は「そうじゃなくて、もっとカクカクしたやつがズボッとハマった時の気持ちよさ」と理解し、「なるほど〜！プロ過ぎる！」と絶叫。こっちのけんとは「そこを目指してるのはありますね」といい、「どっちにしろ、たぶん2つの四角で揃っても消えはするけど（曲は売れるけど）、複雑で何連鎖もするぜこの曲、みたいなのが作れた時はうれしい」と話すと、狩野は「スゲーな〜！」と感心しきりだった。