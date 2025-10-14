AKB48が14日、グループ結成20周年を記念したメモリアルブック「AKB48 20th Anniversary Book」を発売した。また、AKB48オフィシャルショップで事前購入した人を対象に、特典イベント「サイン＆お渡し会」をこの日開催した。

同作は、常に挑戦と進化を続けてきた20年の歴史を振り返るとともに、これからのグループの展望を描く特集など、AKB48 の“過去・現在・未来”が詰まった永久保存版の一冊。現役メンバー43人の撮り下ろし＆インタビューをはじめ、“若手ダンス選抜”“歌唱選抜”“ビューティ選抜”“キューティ選抜”“ユニークキャラ選抜”“グラビア選抜”など、現役メンバーの個性を前面に打ち出した企画が満載となっている。

歴代のAKB48グループ総監督が集合した座談会の様子も掲載。初代・高橋みなみ、2代目・横山由依、3代目・向井地美音、4代目・倉野尾成美といった豪華な顔ぶれでのトーク内容は必見だ。

また、作詞家で総合プロデューサーの秋元康氏と、現グループ総監督の倉野尾による対談も実現。メンバーやグループへの理解が深まるコンテンツが盛りだくさんとなった。