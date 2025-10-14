元AKB48の岡部麟が10月10日、「ABEMA BOATRACE COLORS『ときめきファンファーレ』」に生出演。安田大サーカス・クロちゃんのひと言に震え上がる一幕があった。

【映像】クロちゃんの奇行未遂にスタジオ騒然

当番組は岡部、クロちゃん、元モーニング娘。の田中れいながそれぞれチームリーダーとなり、ボートレース予想やミニゲームで勝負する内容。番組開始から30分までの間は、集まったコメント数に応じてポイントが加算されるルールで、序盤、「かわいいCM振りをお願いします」とリクエストされた岡部は、「ねぇ、私のこと本当に好き？どんなところが好きなの？文字にしてくれないと分かんないよ、コメントでどうぞ。CMもどうぞ」とアピールした。

その甲斐もあってか、コメント数は1700を突破。それによって1万7000ポイントを獲得した岡部らは「ええっ！？すごーい」「わーい！」と大喜びしたものの、これに不満を漏らしたのがクロちゃんだった。クロちゃんチームは先週、見事に高配当の舟券を的中。「先週、うちらがね、奇跡の1万7000ポイント入ったと思ったら…」と述べると、そのタイミングで岡部が「はい、シー」とクロちゃんの口の前に手を伸ばしてトークを制止した。

これにクロちゃんは「うぅーん」と嘆いたものの、次に出た言葉は「もう、手にチューできそうだった」。一同がドン引きする中、「惜しかった」と悔しがると、岡部も「そういうことじゃないから」「怖い、怖い」と苦笑いを浮かべた。

（ABEMA／BOATRACEチャンネルより）

