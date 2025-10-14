3月末にNHKを退局し、現在はフリーアナの中川安奈（31）が14日、インスタグラムを更新。ミニスカートからのぞく美脚を披露した。

「テレビ朝日『EIGHT−JAM』」と前置きした上で「今回はクラシック界の偉人たちについて 贅沢な実演解説も交えて教えていただきました」と書き出した。

「私が小さい頃、父親のアイディアで土日の朝に家でクラシック音楽がかかっていた時期があり...スタジオでそんなことを思い出して 少し懐かしい気持ちにながら収録に臨んでいました」とつづり、番組衣装を公開。黒の透け感のあるトップスに黒のミニスカートを合わせるコーデを披露。最後に「19日(日)よる11時30分〜ぜひご覧ください！」と締めくくった。

中川の投稿に対し「やっぱ、足、なが！」「マジ モデルさんだと思いました めちゃくちゃ美しい」「めちゃ足細くて美脚でキレイ」などと書き込まれていた。

東京出身の中川は慶大卒業後、16年にNHK入局。3月末でNHKを退局し、現在はホリプロ所属。父の仕事の関係で3歳から4年間をフィンランド、10歳から4年間をプエルトリコで過ごした。自身のインスタグラムでは美しいボディーラインを披露するなどし、一部メディアでは「NHKの峰不二子」などと呼ばれていた。