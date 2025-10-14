寺脇康文、『相棒』復帰のオファーを受けた当時…水谷豊からの言葉に涙「これは運命だよ」

10月15日（水）よりスタートする、今年シリーズ誕生25周年を迎えた『相棒 season24』。

そのスタートに先がけて、「相棒 season24 ファンミーティング生配信」が10月12日（日）に開催され、杉下右京役・水谷豊、亀山薫役・寺脇康文が登壇した。

【映像】『相棒』25周年記念特別PR映像

『相棒』では2017年の「season16」以降、毎年シーズンスタート前にライブ配信を開催してきたが、今年はシリーズ誕生25周年を記念したリアルイベントを開催することに。

映画の舞台挨拶や「相棒コンサート」などで2人が壇上に立つことはあったが、ファンミーティングという形でファンと相対するのは、25年の歴史のなかでも初めてのことだ。

会場には25年分、計446話におよぶテレビシリーズの各エピソードをまとめた巨大年表パネルが設置されており、その壮観なパネルを見た水谷は「信じられませんね…。だいたいひとつのエピソードでゲストの俳優さんが10人いらしてくださったとして、（新シーズンの初回を含めると）4470人のゲストのみなさんとお会いしていることになる。それに驚きます」と感慨深げにコメント。

寺脇も「僕は約14年間、いませんでしたが、豊さんはフル出動ですから…本当にすごいですよね」と水谷の功績をたたえた。

◆『相棒』誕生秘話にファン歓喜！

今回のファンミーティングでは、2人のほかに「preseason」から数々の名作を手掛けてきた脚本家・輿水泰弘氏が登壇。“相棒シリーズの生みの親”ともいうべき輿水氏の出現に、観客も大興奮となった。

輿水氏は「当時は“事件もの”を初めて書いたので、『シャーロック・ホームズ』や『名探偵ポアロ』、『刑事コロンボ』など推理物の定番の座組から発想しました。右京さんがネチネチ追い詰めていくのは、コロンボが由来です」と、『相棒』誕生秘話を告白。

さらに、歴代相棒の役名が“か”ではじまり、“る”で終わるという“法則”について輿水氏が「実は、私は3代目まで気がついていなかったんです。この法則を発見したのは、脚本家の戸田山雅司さんです。戸田山さんはとても粋な方で、それを直接言うのではなく、角田（六郎）係長のセリフとしてドラマの中で言わせたんです。それを見て“エッ!?”と思って…。だから“冠城亘”の役名は、その法則で考えました」とぶっちゃけると、客席からは「エーーッ！」と驚きの声があがっていた。

その話題をきっかけに、水谷と輿水氏から歴代相棒への“思い”も飛び出したが、水谷は隣にいる寺脇について、「いつか『相棒』も終わるだろうから、そのころには何らかの形で薫にもう一度戻ってきてほしいという思いがずっとあったんです。でも誤算だったのは、こんなに長く『相棒』が続くとは思っていなかったんです（笑）」と話す。

これに寺脇は「（復帰のオファーを受けたとき）豊さんが“これは運命だよ”と言ってくださって泣いてしまいました」と秘話を明かした。

◆誕生日のファンのため…

今回はファンミーティングということで、会場の観客を代表して2人のファンが『相棒』への思いの丈を熱くアピールする場面も。

そのうちのひとりの女性が「実は今日、誕生日なんです！」と伝えると、水谷＆寺脇が突然ハッピーバースデーを歌いはじめ、最後は2人でハモって祝福するというパフォーマンスを披露した。

水谷はファンからの生の声に「こんなにうれしい日になるとは想像していませんでした」と感激。寺脇も「僕と豊さんを人生の中に置いてくださってありがとうございます。あと20年頑張ります（笑）」とこれからの躍動を客席に誓っていた。

また、全国の『相棒』ファンからSNSに寄せられた質問に答えるコーナー「視聴者から“ひとつよろしいですか？”」では、「日常生活でついついやってしまう“僕の悪い癖”はありますか？」「長年共演して見つけたお互いのチャーミングなところは？」という質問が寄せられる。

寺脇が水谷のチャーミングなエピソードを語りながら、現場でよく歌っているという布施明のヒット曲『愛の園』のハモリを2人で聴かせる大サービスを披露した。

最後は寺脇が「本日は熱い思いを聞かせていただいて…これからも我々みなさんの人生に寄り添って明日の元気になるような作品を作るために毎話、毎シーン、毎カット、全身全霊をかけて楽しいものを作っていきたい」とメッセージを語る。

そして水谷は「（初回は）いつも破格の展開ですが、こんなにも意表をついてきたのは初めて。最高に素晴らしい！」と初回拡大スペシャルのおもしろさをPRするとともに、「本当にうれしい日でした。みなさんに楽しんでいただけるよう今シーズンもできることをできる限り、やっていきたいと思います」とファンに感謝を伝えた。