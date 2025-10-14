「TEREA」新銘柄＆「IQOS イルマ i シリーズ」数量限定モデルが登場！“宇宙の神秘”を感じさせるデザインに注目
「煙のない社会」の実現を目指して製品ラインナップを拡充し、加熱式たばこへの切替えをさらに加速させているフィリップ モリス ジャパン。
【写真】10月29日(水)から発売する数量限定デザイン「IQOS イルマ i ギャラクシーブルー モデル」
同社は、2025年10月27日(月)より順次「IQOS ILUMA i(イルマ アイ)」および「IQOS ILUMA(イルマ)」シリーズ専用たばこスティック「TEREA」(テリア)の新製品「テリア クリア レギュラー」(20本入りボックス／580円)を発売。また、10月29日(水)からは「IQOS イルマ i」シリーズの数量限定モデル「IQOS イルマ i ギャラクシーブルー モデル」を順次展開する。
まず、新銘柄の「テリア クリア レギュラー」について、フィリップ モリス ジャパン ポートフォリオ・マーケティング・ディレクターのダニエル・セヴシックさんは、「『洗練された吸いごたえとすっきりとした後味』と打ち出しているとおり、プレミアムでスムースというバランスの良さが特徴で、これまでの製品にはなかった独自の味わいです」と解説。
10月27日(月)からは、全国3店舗のIQOSストア(札幌、銀座、心斎橋)にて、新しい“マリアージュドリンク”として、コーヒーチェリーの丹念な発酵精製工程が生み出した奥深い風味とシナモンスティックの香りが「テリア クリア レギュラー」の自然な質感とマッチする「シナモンアンデスコーヒー」を提供。また、全国4店舗のIQOSストア(札幌、銀座、名古屋、心斎橋)では、「テリア クリア レギュラー」仕様のディスプレイを展開する。
※名古屋店ではボトルドリンクを展開予定。詳細は店舗スタッフに要確認。
また、“はてなき旅に、想いをはせて。”をコンセプトにした「IQOS イルマ i ギャラクシーブルー モデル」(6980円／数量限定発売)は、“深い宇宙の夜空”を表現した青色を基調とし、ドア部分に施した無数の星々が織り成すグラデーションが特徴。宇宙の神秘さと無限の可能性にインスパイアされたひと品で、セヴシックさんは、「『IQOS イルマ i』のテーマの一つである『イノベーション』というイメージをさらに醸成するために開発しました」と話している。
なお、10月29日(水)からは、同モデルのプロモーションの一環として、全国3店舗のIQOSストア(札幌、銀座、心斎橋)にて、スイーツ「ギャラクシーベリージュレ」とドリンク「バタフライピーティー」のスペシャルセットを提供。全国4店舗のIQOSストア(札幌、銀座、名古屋、心斎橋)では、「IQOS イルマ i ギャラクシーブルー モデル」仕様のディスプレイも展開予定だ。
※名古屋店ではひと粒チョコレート「ロシェ」を提供予定。
※20歳未満の者の喫煙は法律で禁じられています。
※すべてのスイーツとドリンクの提供は、IQOS公式サイトへの会員登録および「IQOS イルマ」シリーズ、「IQOS イルマ i」シリーズ、「lil HYBRID」の製品登録をしている喫煙者(同伴者2名含む計3名まで)が対象。「イルマ」より前の旧モデルのみの製品登録がある人は対象外。
※記事内の価格は特に記載がない場合は税込み表示です。商品・サービスによって軽減税率の対象となり、表示価格と異なる場合があります。
