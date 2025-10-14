風呂キャン阻止に夕食用意まで。こんな出前が来てほしい！【ゴリラのカレーとビール】
【月曜日のウインナー】へとへとで居残り残業。もしもできたての夜食が届いたら／疲れた人に夜食を届ける出前店（1）
モヤモヤが止まらない、早く寝たいのに寝付けない……。そんなへとへとのあなたに、夜食の出前店が癒やしのひと皿を届けます。
とある町の片隅で、クマがはじめた夜食の出前店。従業員は、サケ、ゴリラ、ネコ。彼らの仕事は、お疲れの人へ夜食を出前すること。心も体もぐったりでご飯も作る気力が出ない…。そんなストレスフルな感情を、おいしい夜食が救い上げてくれるのです。
※本記事は中山有香里著の書籍『疲れた人に夜食を届ける出前店1』から一部抜粋・編集しました。
■水曜日のカレーとビール
■カレー
材料（2人分）
ごはん……2杯
牛肩ロース肉……200g
じゃがいも……1個
玉ねぎ……1/2個
にんじん……1/2本
バター……10g
サラダ油……大さじ1/2
赤ワイン……50ml
水……400ml
Aコンソメ……小さじ1
Aローリエ……1枚
カレールウ（中辛・辛口）……各1片
オイスターソース……大さじ1/2
塩・こしょう……各少々
にんにく（すりおろし）……チューブ1cm分
しょうが（すりおろし）……チューブ1cm分
作り方
1. 牛肩ロース肉は大きめに切って塩・こしょうをふる。じゃがいもは大きめの一口大に切って水（分量外）にさらす。玉ねぎは薄切りに、にんじんは乱切りにする。
2. フライパンにサラダ油、にんにく、しょうがを入れて弱火にかける。
3. 1の牛肉を加えて炒め、表面に焼き色がついたら取り出す。
4. バターを加えて中火にし、じゃがいも、玉ねぎ、にんじんを加えて炒める。油が回ったら牛肉を戻し入れて赤ワイン、水を加えて中火で5分ほど煮込む。
5. 途中であくを取り除き、Aを加えてふたをして弱火で20分煮る。火を止めてカレールウを溶かし入れる。弱火にしてオイスターソースを加えて5分煮て、ごはんにかける。
著＝中山有香里／『疲れた人に夜食を届ける出前店1』