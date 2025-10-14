国際卓球連盟（ITTF）は14日、2025年第42週の世界ランキングを発表した。



■トップ30には4選手

男子シングルスでは張本智和（トヨタ自動車）が日本勢トップの4位をキープ。松島輝空（木下グループ）が16位、戸上隼輔（井村屋グループ）が20位からランクを上げて19位に浮上。宇田幸矢（協和キリン）は26位と4選手がトップ30をキープしている。

続けて、篠塚大登（愛知工業大）は28位から31位に後退、田中佑汰（金沢ポート）が38位、茺田一輝（早稲田大）が51位、及川瑞基（岡山リベッツ）は58位を維持。

72位には3つランクを上げた村松雄斗（霧島整形外科病院）、75位には2つランクアップした吉山僚一（日本大）が入り、86位には6つランクを落とした吉村真晴（SCOグループ）、89位に坂井雄飛（愛知工業大）、96位に吉村和弘（ケアリッツ・アンド・パートナーズ）が100位圏内に名を連ねている。

■日本男子選手の世界ランキング推移（2025年10月14日更新）

■トップ100以内の男子日本選手ランキング

4位 （-）：張本智和

16位（-）：松島輝空

19位（↑ 20位）：戸上隼輔

26位（-）：宇田幸矢

31位（↓ 28位）：篠塚大登

38位（-）：田中佑汰

51位（-）：茺田一輝

58位（-）：及川瑞基

72位（↑ 75位）：村松雄斗

75位（↑ 77位）：吉山僚一

86位（↓ 80位）：吉村真晴

89位（-）：坂井雄飛

96位（↑ 97位）：吉村和弘



