14日14時現在の日経平均株価は前週末比1234.16円（-2.57％）安の4万6854.64円で推移。東証プライムの値上がり銘柄数は220、値下がりは1365、変わらずは26と、値下がり銘柄の割合が80％を超えている。



日経平均マイナス寄与度は265.66円の押し下げでＳＢＧ <9984>がトップ。以下、アドテスト <6857>が162.97円、東エレク <8035>が81.31円、中外薬 <4519>が48.89円、ファナック <6954>が43.94円と続いている。



プラス寄与度トップは良品計画 <7453>で、日経平均を22.90円押し上げている。次いでセブン＆アイ <3382>が5.66円、イオン <8267>が2.63円、安川電 <6506>が1.58円、住友鉱 <5713>が1.41円と続く。



業種別では33業種中30業種が下落し、上昇は海運、小売、鉄鋼の3業種にとどまっている。値下がり1位は電気機器で、以下、証券・商品、ゴム製品、医薬品、精密機器、非鉄金属と並ぶ。



※14時0分4秒時点



