¡Ø¤ª¤½¾¾¤µ¤ó¡Ù10¼þÇ¯µÇ°¥¤¥Ù¥ó¥È¡¢¥é¥Õ¥©¡¼¥ì¸¶½É¤Ç³«ºÅ¡¡ºîÉÊ¤ÎÊâ¤ß¤ò¿¶¤êÊÖ¤ëÅ¸¼¨¤ä´ÛÆâ¥·¥ç¥Ã¥×¤È¤Î¥³¥é¥Ü¤òÅ¸³«
¡¡¥¢¥Ë¥á¡Ø¤ª¤½¾¾¤µ¤ó¡Ù¤Î10¼þÇ¯µÇ°¥¤¥Ù¥ó¥È¡Ø6¡ß10¡ªlaughing wins¡ª¡Ù¤¬16Æü¡Á29Æü¤ËÅìµþ¡¦¥é¥Õ¥©¡¼¥ì¸¶½É¤Ë¤Æ³«ºÅ¤µ¤ì¤ë¡£¡Ö10Ç¯·Ð¤Ã¤Æ¤â6¤Ä»Ò¤Ï6¤Ä»Ò¡ª¤È¤Ë¤«¤¯¾Ð¤Ã¤¿¤â¤ó¾¡¤Á¡ª¡×¤ò¥Æ¡¼¥Þ¤Ë¡¢ºîÉÊ¤ÎÊâ¤ß¤ò¿¶¤êÊÖ¤ëÅ¸¼¨¤ä¡¢MILK MILK MILK¡ª¡Ê¥ß¥ë¥¯ ¥ß¥ë¥¯ ¥ß¥ë¥¯¡ª¡Ë¡¢KsG¡Ê¥±¡¼¥¨¥¹¥¸¡¼¡Ë¤È¤¤¤Ã¤¿´ÛÆâ¥·¥ç¥Ã¥×¤È¤Î¥³¥é¥Ü¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¥á¥Ë¥å¡¼¡¦¥¢¥¤¥Æ¥à¤ÎÈÎÇä¤Ê¤É¡¢Á´´Û¤Ç¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤¬Å¸³«¤µ¤ì¤ë¡£
¡Ú²èÁü¡Û¤«¤ï¤¤¤¤¡ª6¤Ä»Ò¥«¥é¡¼¤Î¥ß¥ë¥¯¥Ü¥È¥ë
¡¡6³¬¡Ö¥é¥Õ¥©¡¼¥ì¥ß¥å¡¼¥¸¥¢¥à¸¶½É¡×¤Ç¤Ï¡¢¤ª¤½¾¾¤µ¤ó10¼þÇ¯µÇ°¥¤¥Ù¥ó¥È¤È¤·¤Æ¡¢10Ç¯¤ò¿¶¤êÊÖ¤ë´ë²è¤äÍè¾ì¼Ô¤ò¤Ó¤Ã¤¯¤ê¤µ¤»¤Æ¾Ð¤¨¤ë¤è¤¦¤Ê»Å³Ý¤±¤òÁ´ÎÏ¤Ç½àÈ÷Ãæ¡£Æþ¾ìÎÁ¤Ï1000±ß¡£
¡¡5³¬¡ÖMAKE THE STAGE¡×¤Ç¤Ï¡¢¤ª¤½¾¾¤µ¤ó10¼þÇ¯µÇ°POPUP¤òÅ¸³«¡£ÉÁ¤²¼¤í¤·¡¦ÉÁ¤µ¯¤³¤·¥¤¥é¥¹¥È¤ò¤Õ¤ó¤À¤ó¤Ë»È¤Ã¤¿¥°¥Ã¥º¤¬ÈÎÇä¡£¹ØÆþÆÃÅµ¤È¤·¤Æ¡¢1²ñ·×5000±ß°Ê¾å¹ØÆþ¤¹¤ë¤È¡¢AR¤ò»Å¹þ¤ó¤À¥È¥ì¡¼¥Ç¥£¥ó¥°¥«¡¼¥É¤¬¥é¥ó¥À¥à¤Ç1ÅÀÇÛÉÛ¤µ¤ì¤ë¡Ê¤Ê¤¯¤Ê¤ê¼¡Âè½ªÎ»¡Ë¡£Æþ¾ìÌµÎÁ¤À¤¬¡¢16Æü¡Á18Æü¤ÏÆþ¾ìÍ½ÌóÀ©¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡2³¬¡ÖMILK MILK MILK¡ª¡×¤Ç¤Ï¡¢MILK MILK MILK¡ª´ÇÈÄ¥á¥Ë¥å¡¼¤Î¥ß¥ë¥¯¥Ü¥È¥ë¤¬¡¢¾¾Ìî²È6¿Í¤Î¥«¥é¡¼¤ÇÅÐ¾ì¡£¹¥¤¤Ê¿§¤òÁª¤ó¤Ç³Ú¤·¤á¤ë¡£¤µ¤é¤Ë¡¢6¿§¤Î¥¥é¥¥é¥¼¥ê¡¼¤¬µ±¤¯¸ÂÄê¥ï¥Ã¥Õ¥ë¤ä¡¢POP UP SHOP¸ÂÄê¤ÎÉÁ¤²¼¤í¤·¥¤¥é¥¹¥È¤ò»ÈÍÑ¤·¤¿¥É¥ê¥ó¥¯¥é¥Ù¥ë¡¦ÆÃÅµ¥Î¥Ù¥ë¥Æ¥£¤âÍÑ°Õ¡£
¡¡5³¬¡ÖKsG¡×¤Ç¤Ï¡¢¤È¤í¤±¤ë¤è¤¦¤Ê¤Õ¤ï¤Ã¤Õ¤ï¤ÎÈ©¿¨¤ê¤Çµ¤Ê¬¤¬¾å¤¬¤ë¤ª¤½¾¾¤µ¤ó¥É¥ê¡¼¥ß¡¼¥Ñ¡¼¥«¡¼¥»¥Ã¥È¥¢¥Ã¥×¤¬ÈÎÇä¤µ¤ì¤ë¡£¥Ð¥Ã¥¯¤Ë¥×¥ê¥ó¥È¤µ¤ì¤¿¥¥å¡¼¥È¤Ê¤ª¤½¾¾¤µ¤ó¤¿¤Á¤¬¥Õ¥¡¥ó¤Ë¤Ï¤¿¤Þ¤é¤Ê¤¤¥Ç¥¶¥¤¥ó¡£
¡¡B1³¬¡Ö¥¢¥¯¥í¥È¡¼¥¥ç¡¼¡£¡×¤Ç¤Ï¡¢¤ª¤½¾¾¤µ¤ó¤¿¤Á¤¬TRAVAS TOKYO¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Î¤¯¤Þ¤ÎÃå¤°¤ë¤ß¥¹¥¿¥¤¥ë¤Ë¡£¥Ý¥Ã¥×¤µ¤È¥¹¥È¥ê¡¼¥È´¶¤ò¥ß¥Ã¥¯¥¹¤·¤¿¥³¥é¥Ü¥¢¥¤¥Æ¥à¡£
¡¡B1.5³¬¡ÖRAVEL Creators Market¡Ê¥é¥ô¥§¥ë¥¯¥ê¥¨¥¤¥¿¡¼¥º¥Þ¡¼¥±¥Ã¥È¡Ë¡×¤Ç¤Ï¡¢¾¾Ìî²È6¿Í¤ÎÌ¾Á°¤ò¥Ç¥¶¥¤¥ó¤·¤¿¥Ô¥¢¥¹/¥¤¥ä¥ê¥ó¥°¤¬ÅÐ¾ì¡£¥¥é¥¥é¤Î¥ß¥é¡¼¥¢¥¯¥ê¥ë¤È¾æÉ×¤Ê¥á¥¿¥ë¥¿¥Ã¥»¥ë¤Ç¡¢¼ª¸µ¤ÇÍÉ¤ì¤ë¥¢¥¯¥»¥µ¥ê¡¼¡£¥Í¥Ã¥¯¥ì¥¹¤Ï¡¢É½¤Ï¥ß¥é¡¼¥¢¥¯¥ê¥ë¡¢Î¢¤Ï¥Ö¥é¥Ã¥¯¥¢¥¯¥ê¥ë¤Î2ÁØ¹½Â¤¤Ç¸ü¤ß¤È¹âµé´¶¤Î¤¢¤ë¥Ç¥¶¥¤¥ó¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡6³¬¡Ö¥é¥Õ¥©¡¼¥ì¥ß¥å¡¼¥¸¥¢¥à¸¶½É¡×¤Ç¤Ï¡¢¤ª¤½¾¾¤µ¤ó10¼þÇ¯µÇ°¥¤¥Ù¥ó¥È¤È¤·¤Æ¡¢10Ç¯¤ò¿¶¤êÊÖ¤ë´ë²è¤äÍè¾ì¼Ô¤ò¤Ó¤Ã¤¯¤ê¤µ¤»¤Æ¾Ð¤¨¤ë¤è¤¦¤Ê»Å³Ý¤±¤òÁ´ÎÏ¤Ç½àÈ÷Ãæ¡£Æþ¾ìÎÁ¤Ï1000±ß¡£
¡¡5³¬¡ÖMAKE THE STAGE¡×¤Ç¤Ï¡¢¤ª¤½¾¾¤µ¤ó10¼þÇ¯µÇ°POPUP¤òÅ¸³«¡£ÉÁ¤²¼¤í¤·¡¦ÉÁ¤µ¯¤³¤·¥¤¥é¥¹¥È¤ò¤Õ¤ó¤À¤ó¤Ë»È¤Ã¤¿¥°¥Ã¥º¤¬ÈÎÇä¡£¹ØÆþÆÃÅµ¤È¤·¤Æ¡¢1²ñ·×5000±ß°Ê¾å¹ØÆþ¤¹¤ë¤È¡¢AR¤ò»Å¹þ¤ó¤À¥È¥ì¡¼¥Ç¥£¥ó¥°¥«¡¼¥É¤¬¥é¥ó¥À¥à¤Ç1ÅÀÇÛÉÛ¤µ¤ì¤ë¡Ê¤Ê¤¯¤Ê¤ê¼¡Âè½ªÎ»¡Ë¡£Æþ¾ìÌµÎÁ¤À¤¬¡¢16Æü¡Á18Æü¤ÏÆþ¾ìÍ½ÌóÀ©¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡2³¬¡ÖMILK MILK MILK¡ª¡×¤Ç¤Ï¡¢MILK MILK MILK¡ª´ÇÈÄ¥á¥Ë¥å¡¼¤Î¥ß¥ë¥¯¥Ü¥È¥ë¤¬¡¢¾¾Ìî²È6¿Í¤Î¥«¥é¡¼¤ÇÅÐ¾ì¡£¹¥¤¤Ê¿§¤òÁª¤ó¤Ç³Ú¤·¤á¤ë¡£¤µ¤é¤Ë¡¢6¿§¤Î¥¥é¥¥é¥¼¥ê¡¼¤¬µ±¤¯¸ÂÄê¥ï¥Ã¥Õ¥ë¤ä¡¢POP UP SHOP¸ÂÄê¤ÎÉÁ¤²¼¤í¤·¥¤¥é¥¹¥È¤ò»ÈÍÑ¤·¤¿¥É¥ê¥ó¥¯¥é¥Ù¥ë¡¦ÆÃÅµ¥Î¥Ù¥ë¥Æ¥£¤âÍÑ°Õ¡£
¡¡5³¬¡ÖKsG¡×¤Ç¤Ï¡¢¤È¤í¤±¤ë¤è¤¦¤Ê¤Õ¤ï¤Ã¤Õ¤ï¤ÎÈ©¿¨¤ê¤Çµ¤Ê¬¤¬¾å¤¬¤ë¤ª¤½¾¾¤µ¤ó¥É¥ê¡¼¥ß¡¼¥Ñ¡¼¥«¡¼¥»¥Ã¥È¥¢¥Ã¥×¤¬ÈÎÇä¤µ¤ì¤ë¡£¥Ð¥Ã¥¯¤Ë¥×¥ê¥ó¥È¤µ¤ì¤¿¥¥å¡¼¥È¤Ê¤ª¤½¾¾¤µ¤ó¤¿¤Á¤¬¥Õ¥¡¥ó¤Ë¤Ï¤¿¤Þ¤é¤Ê¤¤¥Ç¥¶¥¤¥ó¡£
¡¡B1³¬¡Ö¥¢¥¯¥í¥È¡¼¥¥ç¡¼¡£¡×¤Ç¤Ï¡¢¤ª¤½¾¾¤µ¤ó¤¿¤Á¤¬TRAVAS TOKYO¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Î¤¯¤Þ¤ÎÃå¤°¤ë¤ß¥¹¥¿¥¤¥ë¤Ë¡£¥Ý¥Ã¥×¤µ¤È¥¹¥È¥ê¡¼¥È´¶¤ò¥ß¥Ã¥¯¥¹¤·¤¿¥³¥é¥Ü¥¢¥¤¥Æ¥à¡£
¡¡B1.5³¬¡ÖRAVEL Creators Market¡Ê¥é¥ô¥§¥ë¥¯¥ê¥¨¥¤¥¿¡¼¥º¥Þ¡¼¥±¥Ã¥È¡Ë¡×¤Ç¤Ï¡¢¾¾Ìî²È6¿Í¤ÎÌ¾Á°¤ò¥Ç¥¶¥¤¥ó¤·¤¿¥Ô¥¢¥¹/¥¤¥ä¥ê¥ó¥°¤¬ÅÐ¾ì¡£¥¥é¥¥é¤Î¥ß¥é¡¼¥¢¥¯¥ê¥ë¤È¾æÉ×¤Ê¥á¥¿¥ë¥¿¥Ã¥»¥ë¤Ç¡¢¼ª¸µ¤ÇÍÉ¤ì¤ë¥¢¥¯¥»¥µ¥ê¡¼¡£¥Í¥Ã¥¯¥ì¥¹¤Ï¡¢É½¤Ï¥ß¥é¡¼¥¢¥¯¥ê¥ë¡¢Î¢¤Ï¥Ö¥é¥Ã¥¯¥¢¥¯¥ê¥ë¤Î2ÁØ¹½Â¤¤Ç¸ü¤ß¤È¹âµé´¶¤Î¤¢¤ë¥Ç¥¶¥¤¥ó¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£