天草夕陽フェスタが始まり13日夜は、夕陽と音楽を楽しむサンセットデュオライブが開かれました。

天草夕陽フェスタは夕陽が最も美しいこの時期を楽しんでもらおうと「天草西海岸サンセット協議会」が毎年、開いています。



天草市天草町の下田温泉「望洋閣」では夕陽の沈む時間帯に合わせヴァイオリンの柴田恵奈さんとピアノの小野田美緒さんのライブが開かれ、宿泊客などおよそ100人が楽しんでいました。

天草夕陽フェスタは来月24日まで開かれ各地でライブや夕陽をイメージしたスィーツなどがあります。

国の伝統工芸に指定されている天草陶磁器を知ってもらおうと「秋の窯元めぐり」が、天草市と苓北町で行われました。



天草西海岸に面する6つの窯元で開かれ、天草市天草町の「高浜焼寿芳窯」ではオリジナルの「海松紋」の皿やカップが並びました。

苓北町の「内田皿山焼」では新作が並び、訪れた人たちが買い求めていました。



訪れた人は、「毎年（窯元めぐりを）やっていて、少しずつ違うものを買って、今年は色ものを買いました。食卓が明るくなるように、料理が楽しくなるようにとの思い」で品定めをしていました。