「ナ・リーグ・優勝決定シリーズ、ブルワーズ１−２ドジャース」（１３日、ミルウォーキー）

７回戦制の第１戦が行われ、ドジャースがかろうじて逃げ切り先勝した。先発のブレーク・スネル投手が８回無失点の快投。２点リードの九回に登板した新守護神・佐々木朗希投手が１点を失ったが、ブレイク・トライネン投手が２死満塁のピンチをしのいだ。

試合後、ドジャース・ロバーツ監督はスネル−佐々木−トライネンとつないだ継投について説明。スネルは８回を１０３球、打者２４人で抑えるほぼ完全投球だった。それだけに、交代については「難しい判断だった」と明かし「彼（スネル）はまだ９イニングを投げたことがなく、８イニングを終えたところで、次回登板（５日後の第５戦）で投げる可能性もあったので。５０−５０の判断だったと思います」と続けた。

ポストシーズンで抑えに指名する佐々木については「ロウキはここまで非常に良い投球をしていましたし、２点リードもありました。だから彼に任せることに自信を持っていた」と説明した。

佐々木はポストシーズンでの過去４試合で２セーブを挙げ、９日のフィリーズ戦では３イニングを投げるなど、新守護神として全幅の信頼を置いていた。それがこの日は、２点リードが１点差に。最後はトライネンを投入したが、一打逆転サヨナラの２死満塁まで追い詰められた。

まるでレギュラーシーズン終盤戦を見ているかのような展開。ロバーツ監督は「相手は最後まで戦ってくる。最後まで諦めないことを私たちも分かっている。ただ、投手がしっかり投げてくれることを願うだけだ。彼らは四球を選んでつなげてきた。私たちは最終的にはストライクゾーンに投げないといけない。ブレーク（トライネン）が（最後の打者の）チュラングに良い投球をしてくれた。でも、これからはそう簡単にはいかない。厳しい戦いになる。誰も楽な試合になるとは思っていない」と話した。