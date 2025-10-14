手越祐也、亡き父は“モテ過ぎて転勤”していた 職場の友人が告白「生き方の美学がある」
【モデルプレス＝2025/10/14】手越祐也が、12日放送の日本テレビ系「おしゃれクリップ」（毎週日曜22時〜）に出演。手越の亡き父をよく知る職場の友人からのエピソードに話題が集まっている。
【写真】及川光博＆手越祐也“W王子”初共演で恋の相手に
この日は、手越の父の職場の親友がVTRで登場。手越の父は（アパレル業界で）ブラウスのバイヤーだったそうで「本当に女性にモテた」と告白。「彼が名古屋支店から東京本社に戻った理由はモテ過ぎたから」と職場を移動になる程女性からモテていたと明かした。
また「（東京に）戻ってきた時には丸坊主になっていた。今だったらパワハラですけど『坊主にされちゃいましたよ』って。全然気にしていなかった」とポジティブな人柄が伝わるエピソードも。「その噂は東京本社にも広まった」そうだが「それでも本社の女性にモテる」と人気が絶えなかったことを明かし、スタジオから驚きの声が上がった。
友人は手越が両親のどちらに似ているのか聞かれ「顔はお母さん似。性格とか行動はお父さんそっくり」と明言。しかし「上司からは嫌われるタイプ。モテるから」とモテすぎるが故の不遇もあったという。そして「（手越の父は）意に沿わないと反抗するタイプ。理不尽なことは許せない性格だったので生き方の美学がある」と人柄を伝えていた。
スタジオトークで「初めて聞く話は？」と聞かれた手越は「モテ過ぎて転勤とか坊主とか聞いたことないです。柔らかく話してくれていただけで色々だったんですかね」と笑いを誘った。（modelpress編集部）
情報：日本テレビ
【Not Sponsored 記事】
【写真】及川光博＆手越祐也“W王子”初共演で恋の相手に
◆手越祐也の父は「本当に女性にモテた」職場の親友がタレコミ
この日は、手越の父の職場の親友がVTRで登場。手越の父は（アパレル業界で）ブラウスのバイヤーだったそうで「本当に女性にモテた」と告白。「彼が名古屋支店から東京本社に戻った理由はモテ過ぎたから」と職場を移動になる程女性からモテていたと明かした。
◆手越祐也、父のモテエピソードは「聞いたことないです」
友人は手越が両親のどちらに似ているのか聞かれ「顔はお母さん似。性格とか行動はお父さんそっくり」と明言。しかし「上司からは嫌われるタイプ。モテるから」とモテすぎるが故の不遇もあったという。そして「（手越の父は）意に沿わないと反抗するタイプ。理不尽なことは許せない性格だったので生き方の美学がある」と人柄を伝えていた。
スタジオトークで「初めて聞く話は？」と聞かれた手越は「モテ過ぎて転勤とか坊主とか聞いたことないです。柔らかく話してくれていただけで色々だったんですかね」と笑いを誘った。（modelpress編集部）
情報：日本テレビ
【Not Sponsored 記事】