エルフ荒川、“元彼”顔出し2ショット公開「笑顔で写真撮影すごい」「楽しそう」の声
【モデルプレス＝2025/10/14】お笑いコンビ・エルフの荒川が10月13日、自身のX（旧Twitter）を更新。元恋人との2ショット写真を公開し、反響を集めている。
【写真】エルフ荒川「元彼ゆうやです」地元祭りでの2S
荒川は「皆さん！お待たせしました！みんな大好き元彼ゆうやです！」と添えて、元彼との2ショット写真を投稿。地元のだんじり祭りに参加し、満面の笑顔とピースサインで元恋人と写る写真を公開している。
荒川の投稿に、ファンからは「笑顔で写真撮影すごい」「恒例の元彼ウケる」「荒川可愛い」「楽しそうな姿」などと反響が寄せられている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
【写真】エルフ荒川「元彼ゆうやです」地元祭りでの2S
◆エルフ荒川、元彼との2ショット公開
荒川は「皆さん！お待たせしました！みんな大好き元彼ゆうやです！」と添えて、元彼との2ショット写真を投稿。地元のだんじり祭りに参加し、満面の笑顔とピースサインで元恋人と写る写真を公開している。
◆荒川の投稿に反響
荒川の投稿に、ファンからは「笑顔で写真撮影すごい」「恒例の元彼ウケる」「荒川可愛い」「楽しそうな姿」などと反響が寄せられている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】