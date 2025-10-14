山田裕貴「KOC」は妻・西野七瀬と観ていた カップ麺を「1個を2人で分けながら」ほっこりエピソード披露
【モデルプレス＝2025/10/14】俳優の山田裕貴が10月13日、自身がパーソナリティを務めるラジオ番組「山田裕貴のオールナイトニッポン」（ニッポン放送／毎週月曜深夜1時〜）に出演。妻で女優の西野七瀬とともに、10月11日に放送された「キングオブコント2025」（TBS系）を観たことを明かした。
【写真】山田裕貴＆西野七瀬、結婚前に見せた親密2ショット
お笑い好きだと言う山田は「キングオブコント」について触れ、感想を吐露。続けて、同番組の放送当日は芸人との収録があったことを明かし、撮影の合間に「僕、今日キングオブコント録画しています」「録画してくるの忘れちゃったんでさっき嫁ちゃんに『録画しといて』って頼みました」と共演者と談笑したことを話した。また、優勝者などのネタバレを防止するためにニュースを観ないようにしていた徹底ぶりを明かした。
そして、「嫁ちゃんも同じ熱量で観ているんですよ」「一緒に観ることが恒例になっていて」とM-1などの賞レースは西野と観ることが恒例になっていることを告白。また、リアルタイムで観ることができない場合、西野は「1回私ニュース系見るの嫌だからアプリ消すね」「メッセージでやりとりしよう」と山田と同様にネタバレの防止を徹底していることを語り、「結果を言われようものなら『私本当に怒っちゃう』っていうくらい、そのくらいの熱量で観てくれるから俺もめっちゃ嬉しい」と西野の熱量を喜んだ。
しかし、同番組の放送当日は、山田の仕事終わりが夜遅く、かつ次の日の仕事も朝早かったと説明。ところが、当日の朝に「嫁ちゃんに『今日キングオブコント観る？』って聞かれて『いや、観たいよね。でも次の日早いもんね』って言ったら『観るっしょ』ってマジな顔して言っていたから『観ようか、一緒に観よう』って」と多忙な中でも西野と約束を交わしたそう。そして、収録を終えて、家に帰ったことを回顧し、「（西野が）『おかえり）って言ってバタバタバタって走ってきて、ノゲイラみたいに揺れてるの、嫁ちゃんが」と興奮のあまり、西野が総合格闘家のアントニオ・ホジェリオ・ノゲイラと似た仕草をしたことを話した。
そして「（西野が）左手を肩に当てて右手をぐるぐる回しながら『観るっしょ』って言ってきて。俺もポッケに手突っ込んで『あたりめぇだろ』って言って」「そんなに長くもない廊下を足バタバタさせて、さも走っているかのような廊下の歩み。そしたら、（西野が）後ろで一緒になってバタバタバタって追いかけてきて、俺達はめちゃくちゃ走っている。『こんなに長く感じる廊下あったか？』って」とテレビに向かって2人で走ったことを臨場感たっぷりに伝えた。
また、キッチンに目をやるとカップ焼きそばがあったそうで「カップ焼きそばの横で（西野が）またノゲイラみたいに揺れて、肩回していて。『これ食いながら観るっしょ』って」「でもお互い『こんな時間にカップ焼きそば出すのはあれかな？』っていうのを気にしているから1個なの。その1個を2人で分けながら食べる。それもセットで観たいんだと思う」と口に。続けて「覚悟がビンビンに伝わってくるわけ。（西野が）『よし湯入れるぞ！』って行って」と気合いたっぷりでカップ麺を2人で食べながら同番組を観たことを話していた。2人は、2024年3月に結婚している。（modelpress編集部）
情報：ニッポン放送
【Not Sponsored 記事】
