ナ・リーグ優勝決定シリーズ開幕

米大リーグ、ドジャースは13日（日本時間14日）、敵地でブルワーズとのナ・リーグ優勝決定シリーズ（NLCS）初戦に臨んだ。先発したサイ・ヤング賞左腕のブレイク・スネル投手が、8回1安打無失点の快投。米記者から絶賛の声が続出した。

NLCS初戦の先発マウンドを託されたスネルが、快投を披露した。

3回に7番・ダービンに中前打を許したが、牽制で刺すとその後もブルワーズ打線を封じ込めた。

8回1安打無失点10奪三振、24人斬りでマウンドを降りるとロバーツ監督に労われ、第2戦先発の山本由伸投手とも言葉をかわした。

ポストシーズンではワイルドカードシリーズのレッズ戦、地区シリーズのフィリーズ戦でも好投を披露。米記者からも賛辞が相次いだ。

米紙「USAトゥデー」のボブ・ナイチンゲール記者は自身のXに、「スネルは圧倒的な投球で、試合を通じて外野フライをたった1本しか許していない。ドジャースの右翼手、テオスカー・ヘルナンデスは1度も守備機会がない」と投稿した。

また、米スポーツ専門局「ESPN」のジェフ・パッサン記者も、「ブレイク・スネルはプレーオフ直近の2試合で14イニングを投げ、わずか2安打、19奪三振を記録している。フィリーズとブルワーズの無力に封じ込めたのだ。スネルが好調の時、彼を超える投手はほとんどいない。この第1戦では、まさに驚異的なパフォーマンスを見せた」と称えていた。



（THE ANSWER編集部）