ÀÞ¤ê»æ¤ä¤À¤ë¤ÞÍî¤È¤·¡¢¤¹¤´¤í¤¯¤ÇÍ·¤Ù¤ë¡ª¥í¥Ã¥Æ¥ê¥¢¡Ö¤ß¤ó¤Ê¤Ç¥ï¥¯¥ï¥¯¡ª¡ª¥ê¥é¥Ã¥¯¥Þ¤Î¤Þ¤¤¤Ë¤Á¥¥Ã¥º¥»¥Ã¥È¡×
¡Ö¥í¥Ã¥Æ¥ê¥¢¡×¤¬¡¢2026Ç¯4·î¤Ë¥·¥ç¡¼¥È¥¢¥Ë¥á¡Ö¥ê¥é¥Ã¥¯¥Þ¡×¤ÎÊüÁ÷³«»Ï¤òµÇ°¤·¤Æ¥³¥é¥Ü¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¡£
¡Östay with me¡×¥·¥ê¡¼¥º¤Î¡Ö¥ê¥é¥Ã¥¯¥Þ¤ª¤â¤Á¤ã¡×¤¬¤Ä¤¤¤Æ¤¯¤ë¡Ö¤ß¤ó¤Ê¤Ç¥ï¥¯¥ï¥¯¥ê¥é¥Ã¥¯¥Þ¤Î¤Þ¤¤¤Ë¤Á¥¥Ã¥º¥»¥Ã¥È¡×¤ò¡¢´ü´Ö¸ÂÄê¤ÇÈ¯Çä¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡ª
¥í¥Ã¥Æ¥ê¥¢¡Ö¤ß¤ó¤Ê¤Ç¥ï¥¯¥ï¥¯¥ê¥é¥Ã¥¯¥Þ¤Î¤Þ¤¤¤Ë¤Á¥¥Ã¥º¥»¥Ã¥È¡×
ÈÎÇä´ü´Ö¡§2025Ç¯10·î8Æü¡Ê¿å¡Ë¡Á12·î²¼½Ü¡¡¢¨¤Ê¤¯¤Ê¤ê¼¡Âè½ªÎ»
ÈÎÇä»þ´Ö¡§10:30¡Á
ÈÎÇäÅ¹ÊÞ¡§Á´¹ñ¤Î¡Ö¥í¥Ã¥Æ¥ê¥¢¡×¡Ö¥¼¥Ã¥Æ¥ê¥¢¡×177Å¹ÊÞ¤ÇÈÎÇäÍ½Äê¤Ç¡¡¢¨°ìÉôÅ¹ÊÞ¤ò½ü¤¯
ÆâÍÆ¡§¡Ö¥¥Ã¥º¥»¥Ã¥È¥á¥Ë¥å¡¼¡×¡ÊA. ¥¥Ã¥º¥Á¡¼¥º¥Ð¡¼¥¬¡¼¥»¥Ã¥È¡¢B. ¥¥Ã¥º¤Æ¤ê¤ä¤¥Ð¡¼¥¬¡¼¥»¥Ã¥È¡¢C.¥Á¥¥ó¤«¤é¤¢¤²¤Ã¤È¥»¥Ã¥È¡¢D.¤ª¤Æ¤¬¤ë¥Ñ¥ó¥±¡¼¥¥»¥Ã¥È¡Ë1¼ïÎà¡Ü¡Ö¥ê¥é¥Ã¥¯¥Þ¤ª¤â¤Á¤ã¡×¡Ê¡¥ê¥é¥Ã¥¯¥Þ¤Î¥Æ¥ì¥ÓBOX¤Ä¤ ¤ª¤ê¤¬¤ß¥ì¥¿¡¼¡¢¢¥ê¥é¥Ã¥¯¥Þ¤Î¤À¤¤¤¹¤¤Ê ¥Û¥Ã¥È¥±¡¼¥¤À¤ë¤Þ¡¢£¥ê¥é¥Ã¥¯¥Þ¤Î¤³¤Þ¤Ä¤ ¤¯¤ë¤¯¤ë¤¹¤´¤í¤¯¡Ë1¼ïÎà
¢¨¥¼¥Ã¥Æ¥ê¥¢¤Ç¤Ï¡¢¥¥Ã¥º¥»¥Ã¥È¤Î¾¦ÉÊÆâÍÆ¤ª¤è¤Ó²Á³Ê¤¬°ìÉô°Û¤Ê¤ë¾ì¹ç¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹
¥Ï¥ó¥Ð¡¼¥¬¡¼¥·¥ç¥Ã¥×¡Ö¥í¥Ã¥Æ¥ê¥¢¡×¤¬¡Ö¥ê¥é¥Ã¥¯¥Þ¡×¤È¥³¥é¥Ü¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¤·¤¿¡Ö¤ß¤ó¤Ê¤Ç¥ï¥¯¥ï¥¯¥ê¥é¥Ã¥¯¥Þ¤Î¤Þ¤¤¤Ë¤Á¥¥Ã¥º¥»¥Ã¥È¡×¤ò¡¢´ü´Ö¸ÂÄê¤ÇÈ¯Çä¡£
¡Östay with me¡×¥·¥ê¡¼¥º¤Î¡Ö¥ê¥é¥Ã¥¯¥Þ¤ª¤â¤Á¤ã¡×¤¬¤Ä¤¤¤Æ¤¯¤ë¥»¥Ã¥È¤¬ÈÎÇä¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡ù
2026Ç¯4·î¤Ë¥·¥ç¡¼¥È¥¢¥Ë¥á¡Ö¥ê¥é¥Ã¥¯¥Þ¡×¤ÎÊüÁ÷¤¬»Ï¤Þ¤ë¤³¤ÈµÇ°¤·¤¿¥³¥é¥Ü¥ì¡¼¥·¥ç¥ó´ë²è¤Ç¤¹¡£
4¼ïÎà¤Î¥¥Ã¥º¥»¥Ã¥È¥á¥Ë¥å¡¼¤ÎÃíÊ¸¤òÂÐ¾Ý¤Ë¡¢¥í¥Ã¥Æ¥ê¥¢¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¤Î¡Ö¥ê¥é¥Ã¥¯¥Þ¤ª¤â¤Á¤ã¡×¤¬¤Ä¤¤¤Æ¤¤Þ¤¹¡ª
¡Ö¥ê¥é¥Ã¥¯¥Þ¤ª¤â¤Á¤ã¡×¤Ë¤Ï¡¢¡Ö¥ê¥é¥Ã¥¯¥Þ¡×¤¬°¦¤·¤Æ¤ä¤Þ¤Ê¤¤¡Ö¥Û¥Ã¥È¥±¡¼¥¤Î¥ë¡¼¥Æ¥£¡¼¥ó¡×¤òÉÁ¤¤¤¿¡¢¿´²¹¤Þ¤ë¥¤¥é¥¹¥È¡Östay with me¡×¥·¥ê¡¼¥º¤ò»ÈÍÑ¡£
¤ª¤â¤Á¤ã¤Ï¡Ö¥ê¥é¥Ã¥¯¥Þ¤Î¥Æ¥ì¥ÓBOX¤Ä¤ ¤ª¤ê¤¬¤ß¥ì¥¿¡¼¡×¡Ö¥ê¥é¥Ã¥¯¥Þ¤Î¤À¤¤¤¹¤¤Ê ¥Û¥Ã¥È¥±¡¼¥¤À¤ë¤Þ¡×¡Ö¥ê¥é¥Ã¥¯¥Þ¤Î¤³¤Þ¤Ä¤ ¤¯¤ë¤¯¤ë¤¹¤´¤í¤¯¡×¤Î3¼ïÎà¤«¤é1¼ïÎà¤òÁª¥Ù¤Þ¤¹¡ù
¥ê¥é¥Ã¥¯¥Þ¤Î¥Æ¥ì¥ÓBOX¤Ä¤ ¤ª¤ê¤¬¤ß¥ì¥¿¡¼
¥µ¥¤¥º¡§¥Æ¥ì¥ÓBOX ÌóH13.5¡ßW12.3¡ßD1.4cm¡¢¤ª¤ê¤¬¤ß ÌóH12¡ßW12cm
ÆâÍÆ¡§7ËçÆþ¤ê
¡Ö¥ê¥é¥Ã¥¯¥Þ¡×¤¬ÉÁ¤«¤ì¤¿¤«¤ï¤¤¤é¤·¤¤¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Î¤ª¤ê¤¬¤ß¤È¡¢¤ª¤ê¤¬¤ß¤òÆþ¤ì¤é¤ì¤ë¥Æ¥ì¥Ó·¿BOX¤Î¥»¥Ã¥È¡£
°ìÉô¤Î¤ª¤ê¤¬¤ß¤Ï¼ê»æ¤ò½ñ¤¤¤Æ¡¢ÉõÅû¤Î·Á¤ËÀÞ¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡ª
½ñ¤¤¤¿¼ê»æ¤òÉõÅû¤Ë¤·¤Æ¡¢²ÈÂ²¤ä¤ªÍ§Ã£¤ËÅÏ¤¹¥³¥ß¥å¥Ë¥±¡¼¥·¥ç¥ó¤¬³Ú¤·¤á¤ë¤ª¤â¤Á¤ã¤Ç¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢¤ª¤ê¤¬¤ß¤ò¥Æ¥ì¥Ó·¿BOX¤ËÆþ¤ì¤Æ¾þ¤ë¤³¤È¤â¤Ç¤¤Þ¤¹¡ù
¥ê¥é¥Ã¥¯¥Þ¤Î¤À¤¤¤¹¤¤Ê ¥Û¥Ã¥È¥±¡¼¥¤À¤ë¤Þ
¥µ¥¤¥º¡§¤À¤ë¤Þ¤ª¤È¤· Ìó¦µ3¡ßH7.5cm¡¢¥·¡¼¥ë ÌóH14.8¡ßW21cm
¥·¡¼¥ë¤òÅ½¤ê¡¢¥Û¥Ã¥È¥±¡¼¥¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Î¤À¤ë¤ÞÍî¤È¤·¤òºî¤Ã¤ÆÍ·¤Ù¤ë¥»¥Ã¥È¡£
°ìÈÖ¾å¤Î¤À¤ë¤Þ¤òÍî¤È¤µ¤º¤Ë¥Ï¥ó¥Þ¡¼¤Ç¤¿¤¿¤¤¤Æ¤¤¤¯¡¢¤À¤ë¤ÞÍî¤È¤·¥²¡¼¥à¤ò³Ú¤·¤á¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢¤À¤ë¤ÞÍî¤È¤·¤Î¥Ñ¡¼¥Ä¤È¥·¡¼¥ëÂæ»æ¤Î°ìÉô¤ò»È¤Ã¤Æ¡¢¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥²¡¼¥à¡Ö¤Ô¤Ã¤¿¤ê¡ª¥Õ¥é¥¤¥Ñ¥ó¤¢¤½¤Ó¡×¤Ç¤âÍ·¤Ö¤³¤È¤¬²ÄÇ½¤Ç¤¹¡ª
¥ê¥é¥Ã¥¯¥Þ¤Î¤³¤Þ¤Ä¤ ¤¯¤ë¤¯¤ë¤¹¤´¤í¤¯
¥µ¥¤¥º¡§¥µ¥¤¥³¥í¤³¤Þ Ìó¦µ6.5¡ßH6.5cm¡¢¤¢¤½¤Ó¥·¡¼¥È ÌóH21¡ßW29.7cm
ÁÈ¤ßÎ©¤Æ¼°¤Î¤³¤Þ¤È¡¢¤¢¤½¤Ó¥·¡¼¥È¤¬¥»¥Ã¥È¤Î¤ª¤â¤Á¤ã¡£
¤¢¤½¤Ó¥·¡¼¥ÈÉ½ÌÌ¤Ç¤Ï¡¢¥µ¥¤¥³¥í¤Î¥¤¥é¥¹¥È¤¬ÉÁ¤«¤ì¤¿¡Ö¥µ¥¤¥³¥í¤³¤Þ¡×¤ò²ó¤·¤Æ¡¢¤¹¤´¤í¤¯Í·¤Ó¤ò³Ú¤·¤á¤Þ¤¹¡ù
¤¢¤½¤Ó¥·¡¼¥ÈÎ¢ÌÌ¤ò»È¤¦¤È¡¢¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥²¡¼¥à¤ÇÍ·¤Ö¤³¤È¤¬²ÄÇ½¡£
¤ß¤ó¤Ê¤Ç³Ú¤·¤¯À¹¤ê¾å¤¬¤ì¤ë¡Ö¥ê¥é¥Ã¥¯¥Þ¤ª¤â¤Á¤ã¡×¤Ç¤¹¡ª
¥·¥ç¡¼¥È¥¢¥Ë¥á¡Ö¥ê¥é¥Ã¥¯¥Þ¡×¤ÎÊüÁ÷³«»Ï¤òµÇ°¤·¤Æ¡¢3¼ïÎà¤Î¡Ö¥ê¥é¥Ã¥¯¥Þ¤ª¤â¤Á¤ã¡×¤«¤é1¤Ä¤â¤é¤¨¤ë¥¥Ã¥º¥»¥Ã¥È¤¬ÅÐ¾ì¡£
¥í¥Ã¥Æ¥ê¥¢¤Î¡Ö¤ß¤ó¤Ê¤Ç¥ï¥¯¥ï¥¯¥ê¥é¥Ã¥¯¥Þ¤Î¤Þ¤¤¤Ë¤Á¥¥Ã¥º¥»¥Ã¥È¡×¤Ï¡¢2025Ç¯12·î²¼½Ü¤Þ¤ÇÈÎÇäÃæ¤Ç¤¹¡ª
