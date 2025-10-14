YOASOBI×doublet“夜遊び”テーマのコラボアパレル きょうよりZOZOTOWNで販売開始
音楽ユニット・YOASOBIとファッションブランド・doubletによるコラボレーションアイテム「NIGHT OUT WITH YOASOBI／YOASOBIと夜遊び」が、きょう14日よりZOZOTOWNで受注販売を開始した。同コレクションは、ファッションECサイト「ZOZOTOWN」の20周年を記念して開催されたイベント『ZOZOFES』に合わせて実現したもので、“夜遊び”をテーマにしたTシャツとフーディーの全10型が展開される。
【画像】“夜遊び”をテーマにしたTシャツ＆フーディー！商品価格など詳細
ラインナップは、カラオケやゲームセンター、コンビニ、ファミレス、深夜のドライブなど、誰もが一度は経験したことのある“どうでもよくて、でも忘れられない夜”の瞬間をモチーフにデザインされた。“夜遊びのユニフォーム”として日常に遊び心を加えるアイテムとなっている。
デザインを手がけたdoubletの井野将之氏は「Ayaseさんと初めて会ったのは雑誌での対談で、そのときは“知っているアーティスト”という距離感だった」と振り返る。そこからYOASOBIの楽曲に触れ、「今ではカラオケのレパートリーがYOASOBIばかりになっていた」というほどのファンになったと明かす。
一方、YOASOBIのAyaseも「以前からプライベートでもdoubletの服を愛用していた」と語り、4年前の対談をきっかけにブランドへの思い入れが深まったと説明。「音楽における“非現実的でありながら現実でもある”という超現実的なテーマや、日常の中に遊び心を取り入れるという考え方は、doubletさんと強く通じ合う」と今回のコラボへの思いを語っている。
13日に開催された『ZOZOFES』では、YOASOBIの2人がこのコレクションのアイテムを着用して登場し、パフォーマンスを披露。当日会場での先行販売も行われ、好評を博した。
受注販売の期間は11月3日午前11時59分までで、発送は2026年1月上旬を予定している。価格はTシャツが各8800円、フーディーが各1万7600円。詳細はZOZOTOWNの特設ページで確認できる。
