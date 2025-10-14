万博よしもと「カラオケ盆踊り」最終夜の熱狂 レイザーラモンRGが大トリ大合唱…「All my treasures」
大阪・関西万博が13日に閉幕。パビリオン「よしもとwaraii myraii館」（吉本興業ホールディングス）も最終日を迎え、「盆踊りのアシタ」カラオケ盆踊りは、レイザーラモンRGが大トリを務めた。
【写真多数】万博最終日…RGが熱唱→ギネス世界記録達成で熱狂の様子
同館は「こころとからだの健康につながる、笑いのチカラ」をテーマに、展示だけでなく、多彩なステージやプログラムを実施。高さ約20メートルの巨大な笑顔の球体「タマー」と「アシタ広場」で、笑顔あふれるさまざまな「アシタ」を提案してきた。他パビリオンとは異なる趣向が目立った。
特に、芸人＆パフォーマーと来場者が毎晩繰り広げる「カラオケ盆踊り」は、万博の一つの名物に。開幕当時は「誰か歌っていただける方いらっしゃいませんか？」と呼びかけないといけないほどだったが、最終日は一般来場者から270人以上が立候補した。
音楽フェスのような熱狂の中、大トリでマイクをとったのはRG。ド派手なミャクミャクコーデ＆ハッピ姿で、織田裕二「All my treasures」を熱唱し、サビは大合唱となった。
午後9時には「大阪・関西万博ありがとう！たくさんの感動をありがとう！」と各国言語で伝えた。
【写真多数】万博最終日…RGが熱唱→ギネス世界記録達成で熱狂の様子
同館は「こころとからだの健康につながる、笑いのチカラ」をテーマに、展示だけでなく、多彩なステージやプログラムを実施。高さ約20メートルの巨大な笑顔の球体「タマー」と「アシタ広場」で、笑顔あふれるさまざまな「アシタ」を提案してきた。他パビリオンとは異なる趣向が目立った。
音楽フェスのような熱狂の中、大トリでマイクをとったのはRG。ド派手なミャクミャクコーデ＆ハッピ姿で、織田裕二「All my treasures」を熱唱し、サビは大合唱となった。
午後9時には「大阪・関西万博ありがとう！たくさんの感動をありがとう！」と各国言語で伝えた。