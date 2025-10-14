ミセス生放送ラジオに反響、「radiko」接続困難＆メール2万通超え 「復習ソング」「ミセスANNG」トレンド入り
Mrs. GREEN APPLEの大森元貴（Vo／Gt）、若井滉斗（Gt）、藤澤涼架（Key）が、10日金曜午後10時から放送されたニッポン放送の一夜限りの特別番組『オールナイトニッポンGOLD』に出演。アプリ「radiko」が一時接続困難になるなど大きな反響を集めた。
【写真】「サーバー落ちてたみたいで…」ミセス大森の投稿
3人は初めてオールナイトニッポンのパーソナリティを担当。約2時間の生放送で、放送直前にはラジオブースからメンバー3人がインスタライブをサプライズで公開するなど盛り上がりをみせていた。
番組がスタートすると、冒頭ではバンドが10周年を迎えたことを記念し「10月10日午後10時10分10秒」に合わせてカウントダウン。また、ミセスの楽曲のリクエストや、「何でも話します」とした3人への質問コーナーなど、様々な企画が展開された。
番組開始から一時、アプリ「radiko」の接続が困難となる事態も起こり、大森は自身のXで「きけてる？」と呼びかけ。しばらくして「radiko復活したっぽいなあ」と投稿していた。
放送中、番組ハッシュタグ「#ミセスANNG」はXでトレンド1位を記録。さらに、番組内で大森が、自らの学生時代を振り返りながら、ミセスの夏うた代表曲である「青と夏」を皮肉っぽく“復讐ソング”とユーモラスに紹介すると、「復讐ソング」というワードもトレンド入り。番組にはメールは2万2000通を超えるメールが寄せられた。
「radiko」のタイムフリー機能で、18日土曜午前5時まで聴くことが出来る。
