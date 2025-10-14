膵臓がん公表の39歳・セバスチャン原田、ファンのエールに感謝 近影公開で決意「全部パワーに変えて治療します！」
膵臓がんの治療の為、しばらくの間休養すると発表した、お笑い芸人のセバスチャン・原田公志（39）が14日、自身のXを更新。写真を添えて、エールに感謝した。
【写真】膵臓がん公表の39歳・セバスチャン原田、近影公開で決意
原田は「皆さんからのリプやメッセージありがとうございます！気力がいるので全部パワーに変えて治療します！本当に本当にありがとうございます！」と記している。
所属事務所のサイトでは「いつも弊社タレントを応援頂き、誠にありがとうございます。セバスチャン・原田公志が、膵臓がんの治療の為、しばらくの間休養させて頂く事になりました」と報告。「既に治療に入っており、現在レギュラー出演中の長野放送「土曜はこれダネッ！」のスタジオについては相方の阿部健一が当面の間、出演させて頂きます。※10/18(土)はスケジュールの都合で阿部も欠席となります」と伝えられた。
原田は1986年1月14日生まれ、千葉県出身。相方の阿部健一は幼なじみで、慶應大卒という経歴を誇る。
