NLCSÂè1Àï¡¡Ä¶¥ì¥¢¡ÖÃæ¥´¥íÊ»»¦¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¿³È½°÷¤¬·Ð°Þ¤Èº¬µòÀâÌÀ¡Ö¤â¤·¥×¥ì¡¼¤Î½çÈÖ¤¬µÕ¤Ç¡Ä¡×
¡¡¡þ¥Ê¡¦¥ê¡¼¥°Í¥¾¡·èÄê¥·¥ê¡¼¥ºÂè1Àï¡¡¥É¥¸¥ã¡¼¥¹2¡½1¥Ö¥ë¥ï¡¼¥º¡Ê2025Ç¯10·î13Æü¡¡¥ß¥ë¥¦¥©¡¼¥¡¼¡Ë
¡¡»î¹çÃæ¤ËÀ®Î©¤·¤¿¡Ö¥»¥ó¥¿¡¼¥´¥í¡¦¥À¥Ö¥ë¥×¥ì¡¼¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¤³¤Î»î¹ç¤Ç°ìÎÝÎÝ¿³¤òÌ³¤á¤¿¥¸¥§¡¼¥à¥º¡¦¥Û¥¤¿³È½°÷¤¬¼èºàÂÐ±þ¤·¡¢¥×¥ì¡¼¤Î·Ð°Þ¤ÈÈ½Äê¤Îº¬µò¤òÀâÌÀ¤·¤¿¡£
¡¡0¡½0¤Î4²ó1»àËþÎÝ¡¢¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤Î5ÈÖ¡¦¥Þ¥ó¥·¡¼¤ÏÃæ·ø¤ØÂçÈôµå¤òÂÇ¤Á¾å¤²¡¢Ãæ·ø¼ê¡¦¥Õ¥ê¥ê¥Ã¥¯¤¬¥¸¥ã¥ó¥×¤·¤Ê¤¬¤é¼ê¤ò¿¤Ð¤·¤¿¡£ÂÇµå¤Ï¥°¥é¥Ö¤ÇÄ·¤Í¤Æ¡¢¥Õ¥§¥ó¥¹¤ËÅö¤¿¤ê¡¢¤â¤¦°ìÅÙ¥°¥é¥Ö¤Ø¡£»°Áö¤ÎT¡¦¥Ø¥ë¥Ê¥ó¥Ç¥¹¤Ï°ìÅÙ¥¹¥¿¡¼¥È¤òÀÚ¤ê¤«¤±¡¢»°ÎÝ¤Øµ¢ÎÝ¡£Êáµå¤ò¸«ÆÏ¤±¤Æ¤«¤é¥¹¥¿¡¼¥È¤òÀÚ¤Ã¤¿¤¬¡¢Ãæ·ø¤«¤é¹¥Ï¢·¸¤ÇËÜÎÝ¥Õ¥©¡¼¥¹¥¢¥¦¥È¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£¤µ¤é¤ËÆóÁö¡¢°ìÁö¤ÏÃæÈô¤ÈÇ§¼±¤·¡¢¥¹¥¿¡¼¥È¤òÀÚ¤Ã¤Æ¤ª¤é¤º¡¢Êá¼ê¤Î¥³¥ó¥È¥ì¥é¥¹¤¬ËÜÎÝ¤«¤éÁö¤Ã¤Æ»°ÎÝ¤òÆ§¤ß¤Ë¹Ô¤¡¢µÏ¿¾å¤Ï¡ÈÄ¶¥ì¥¢¥±¡¼¥¹¡É¤Î¡Ö¥»¥ó¥¿¡¼¥´¥í¡¦¥À¥Ö¥ë¥×¥ì¡¼¡×¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡¥Û¥¤¿³È½°÷¤Ï¡Ö¤Þ¤º¡¢¥Õ¥ì¥ê¥Ã¥¯¤¬¸å¤í¤Ë²¼¤¬¤Ã¤ÆÂÇµå¤ò¥°¥é¥Ö¤ËÅö¤Æ¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¤½¤Î¤Þ¤Þ¥Õ¥§¥ó¥¹¤ËÅö¤¿¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤Î»þÅÀ¤Ç¡Ø¥Î¡¼¥¥ã¥Ã¥Á¡Ù¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡×¤ÈÀâÌÀ¡£PS¤Ç¤ÏÄÌ¾ï¤Î¥ì¥®¥å¥é¡¼¥·¡¼¥º¥ó¤Î4¿ÍÀ©¤«¤éÀþ¿³¤¬Áý¤¨¤Æ¡¢¿³È½6¿ÍÀ©¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤¬¡Ö6¿ÍÀ©¤ÎÇÛÃÖ¤Ç¤Ï¡¢º¸ÍãÀþÂ¦¤Î¿³È½¤ÎÌò³ä¤Ï¡¢¤½¤¦¤¤¤Ã¤¿ÂÇµå¤Î¤È¤¤Ë³°Ìî¤Ë½Ð¤Æ¥×¥ì¡¼¤ò³ÎÇ§¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¤¹¡£»ä¤Ï°ìÎÝÂ¦¤«¤éÈà¤¬¤¹¤°¤Ë¡Ø¥Î¡¼¥¥ã¥Ã¥Á¡Ù¤Î¥µ¥¤¥ó¤ò½Ð¤¹¤Î¤ò¸«¤Þ¤·¤¿¡×¤È¾Ú¸À¤·¤¿¡£
¡¡¿³È½¤È¤·¤Æ¤ÏÀµ¤·¤¤¥¸¥ã¥Ã¥¸¤ò²¼¤·¤Æ¤¤¤¿¤¬¡Ö¥Ü¡¼¥ë¤¬ÆâÌî¤ËÊÖ¤Ã¤Æ¤¤¿»þÅÀ¤Ç¡¢¥é¥ó¥Ê¡¼¤¬¤¢¤Á¤³¤Á¤ËÆ°¤¤¤Æ¤¤¤Æ¡¢¸å¤í¤ËÌá¤ëÁª¼ê¤â¤¤¤ì¤ÐÁ°¤Ë¿Ê¤àÁª¼ê¤â¤¤¤Æ¡¢¥³¡¼¥Á¤¿¤Á¤âº®Íð¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È¡¢°ì½Ö¤Î½ÐÍè»ö¤À¤±¤Ë¥°¥é¥¦¥ó¥É¤ÎÁª¼ê¡¢¥³¡¼¥Á¤Ï¤½¤ì¤¾¤ì¤ÎÈ½ÃÇ¤Î²¼¤ËÆ°¤¤¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡ËÜÎÝ¥Õ¥©¡¼¥¹¥×¥ì¡¼¡¢¤µ¤é¤Ë¥³¥ó¥È¥ì¥é¥¹¤¬»°ÎÝÆ§¤ó¤À¸å¡Ö²æ¡¹¤Ï¥ê¥×¥ì¡¼¸¡¾Ú¤Î¤¿¤á¤Î15ÉÃ´Ö¤Î¥Û¡¼¥ë¥É¡Ê¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¼õÉÕÍ±Í½¡Ë¤ËÆþ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¥Ç¡¼¥Ö¡Ê¥í¥Ð¡¼¥Ä´ÆÆÄ¡Ë¤¬¡È¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¡É¤È¸À¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È°ìÏ¢¤ÎÎ®¤ì¤ò¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£Ê£¿ô¤Î¥×¥ì¡¼¡¢¤½¤ì¤Ë¤Þ¤Ä¤ï¤ëÈ½Äê¤¬¤¢¤Ã¤¿¤¿¤á¡¢¥í¥Ð¡¼¥Ä´ÆÆÄ¤Ë¡Ö¶ñÂÎÅª¤Ë²¿¤ò¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¤·¤è¤¦¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¡×¤ò³ÎÇ§¡£¥°¥é¥¦¥ó¥É¤Î¾õ¶·¤ò´°Á´¤ËÇÄ°®¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë¿³È½°÷Á´°÷¤ò½¸¤á¤¿¡£
¡¡·ë²ÌÅª¤Ëº¸ÍãÀþ¿³¤Ï¡Ö¥Î¡¼¥¥ã¥Ã¥Á¡×¡¢µå¿³¤Ï¡ÖËÜÎÝ¤Ç¤Î¥Õ¥©¡¼¥¹¥¢¥¦¥È¡×¡¢»°ÎÝÎÝ¿³¤Ï¡Ö»°ÎÝ¤Ç¤Î¥Õ¥©¡¼¥¹¥¢¥¦¥È¡×¤ò¤½¤ì¤¾¤ì¥³¡¼¥ë¤·¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤ò³ÎÇ§¡£¤³¤Î»þÅÀ¤Ç·ë²Ì¤È¤·¤Æ¡¢Á´°÷¤¬Àµ¤·¤¤È½ÃÇ¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿¡£¥Û¥¤¿³È½°÷¤Ï¥í¥Ð¡¼¥Ä´ÆÆÄ¤Ë¡Ö³°Ìî¤Ç¤Ï¥Î¡¼¥¥ã¥Ã¥Á¡¢ËÜÎÝ¤Ç¥Õ¥©¡¼¥¹¥¢¥¦¥È¡¢»°ÎÝ¤Ç¤â¥Õ¥©¡¼¥¹¥¢¥¦¥È¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤ò¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¤·¤Þ¤¹¤«¡©¡×¤ÈÊ¹¤¯¤È¡Ö¤¹¤ë¡×¤ÈÅú¤¨¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£
¡¡¥ê¥×¥ì¡¼¥»¥ó¥¿¡¼¤«¤é¤ÎÈ½Äê·ë²Ì¤Ï¿³È½°÷¤ÎÈ½ÄêÄÌ¤ê¤Î¡ÖËÜÎÝ¥¢¥¦¥È¡¢»°ÎÝ¥¢¥¦¥È¡×¤Ç¾ìÆâ¤ËÀâÌÀ¤·¤¿¡£¡Ö¤â¤·¥×¥ì¡¼¤Î½çÈÖ¤¬µÕ¤Ç¡¢»°ÎÝ¤«¤éËÜÎÝ¤Î½ç¤ËÁ÷µå¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤é¡¢¤½¤Î´Ö¤ËÆÀÅÀ¤ÏÇ§¤á¤é¤ì¤¿¤Ï¤º¤Ç¤¹¡£¤·¤«¤·¼ÂºÝ¤Ë¤Ï¡ØËÜÎÝ¤Ç¤Î¥Õ¥©¡¼¥¹¥×¥ì¡¼¡Ù¤¬Àè¤ËÀ®Î©¤·¤¿¤¿¤á¡¢»°ÎÝ¤Ø¤Î¥Õ¥©¡¼¥¹¤âÍ¸ú¤Î¤Þ¤Þ¤Ç¤·¤¿¡£¤½¤Î·ë²Ì¡¢Æó¤Ä¤Î¥Õ¥©¡¼¥¹¥¢¥¦¥È¤Ç¥¤¥Ë¥ó¥°¤¬½ªÎ»¤·¤¿¡¢¤È¤¤¤¦Î®¤ì¤Ç¤¹¡×¤È·Ð°Þ¤òÀâÌÀ¤·¤¿¡£