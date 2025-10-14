女子ジュニアゴルフ大会「アニカ・インビテーショナル・アジアPRESENTED BYサーティワンアイスクリーム」（15〜17日、静岡・ファイブハンドレッドクラブ）のため来年中のアニカ・ソレンスタム（55＝スウェーデン）が14日、静岡県内で会見し、米ツアーで戦う日本人選手についてコメントした。

今季米ツアーでは過去最多の13人の日本勢が本格参戦し、竹田麗央、西郷真央、岩井千怜、山下美夢有、岩井明愛の5人が優勝。西郷と山下はメジャー大会を制した。シーズン5勝は国別勝利数で韓国と並ぶ最多だ。

米ツアー通算72勝、メジャー10勝を誇るレジェンドは「米ツアーでの日本人の活躍はとても印象的。私が現役の時には（岡本）綾子さん、小林浩美さん、宮里藍さんと戦っていたので日本人をリスペクトしていたし、彼女たちと日本の地で戦うことも光栄に感じていた。今は年間ポイントランクのトップ10に4人の日本人が入っている。日本の国民も喜んでいると思う」と話した。

現在は米フロリダ州に住んでおり、自宅が近い岡奈紗とは親交がある。「奈紗とは一緒に練習したり、ラウンドもする。オーランドのおいしい日本食レストランを教えてもらったり、友情を育てている」とエピソードを明かした。

元世界ランク1位の宮里藍さんとも良好な関係を続けており「今回は残念ながら会えないけど、彼女もジュニアの試合を開催しているようなので、将来的にはコラボレーションして、一緒にジュニアのために何かできれば」とレジェンド2人でジュニア育成に力を注ぐ青写真も披露した。