「くら寿司」、ネット投稿の“迷惑行為”状況を報告 “実行者”「すでに特定」
回転寿司チェーン「くら寿司」は14日、ネットに投稿された迷惑行為について、文書を公表。説明と対策を発表した。
【画像】「厳正な対応をしていく予定」くら寿司の文書
山形県の「山形南館店」で起こった迷惑行為について文書を発表。「先週末にネットに投稿されました、当社店舗における迷惑行為につきまして、当該店舗の商品につきましては、すぐにすべてを入れ替えるとともに、備品につきましても、これまで通り、お客さまが入れ替わるたびに交換し、消毒を行っています」と説明。
「またIT機器の活用により迷惑行為を把握する環境を作っており、お客様にはこれまで通り安心して当社店舗をご利用いただければと思います」と呼びかけた。
さらに「実行者についてはすでに特定しており、地元警察に相談しながら対応を進めてまいります」とし、「今回のような行為につきましては、多くのお客さまにご利用いただく飲食店として、許される行為ではなく、厳正な対応をしていく予定です」とつづった。
SNSでは、客が回転している寿司のネタを素手で触るしぐさや、醤油のボトルをなめるようなしぐさの動画が拡散されていた。
（以下、報告全文）
山形南館店における迷惑行為につきまして
先週末にネットに投稿されました、当社店舗における迷惑行為につきまして、
当該店舗の商品につきましては、すぐにすべてを入れ替えるとともに、
備品につきましても、これまで通り、お客さまが入れ替わるたびに
交換し、消毒を行っています。
またIT機器の活用により迷惑行為を把握する
環境を作っており、お客様にはこれまで通り安心して
当社店舗をご利用いただければと思います。
尚、実行者についてはすでに特定しており、
地元警察に相談しながら対応を進めてまいります。
今回のような行為につきましては、
多くのお客さまにご利用いただく飲食店として、
許される行為ではなく、厳正な対応をしていく予定です。
