女性アイドルグループ、iLiFE！（あいらいふ）の運営が14日までに公式X（旧ツイッター）を更新。肝臓や胆のうなどに異常が見つかり入院したメンバーあいす（19）について、手術を受けることを報告した。

公式Xでは「ご心配おかけしておりますメンバーのあいすにつきまして、無事に退院し本日の公演の最後に登場させていただきました。今回の入院で胆管炎による肝機能障害が起きていることが分かり、今後2度の手術をして完治へと向かうこととなりました」と報告。「つきましては11月中旬・12月中旬に再度、手術を行ないますので術後、一定期間のライブをお休みさせていただきます。詳しい日程等はまた改めてお知らせさせていただきます」と説明し、「引き続きご心配をおかけしてしまいますが、温かい応援のほど何卒よろしくお願いいたします」と呼びかけた。

あいすは9日、自身のXで「数日前より激しい胃の痛みが続いており、本日細かい検査を受けたところ肝臓の数値が著しく悪化しており、胆のうにも異常が見つかった為、入院することになりました。先程処置を終え、現在は経過観察中となっています」と報告していた。