²®ÌîÌÜÍÎ»Ò¡¢ÅÅ¼ÖÆâ¤Î¥Þ¥Ê¡¼°ãÈ¿¹Ô°Ù¤á¤°¤ë³°¹ñ¿ÍÃËÀ¤ÎÂÐ±þ¤Ë¡Ö´¶ÌÃ¤ò¼õ¤±¤¿¡×
²Î¼ê¤Î²®ÌîÌÜÍÎ»Ò¡Ê56¡Ë¤¬14Æü¤Þ¤Ç¤ËX¡Êµì¥Ä¥¤¥Ã¥¿¡¼¡Ë¤ò¹¹¿·¡£¿·´´ÀþÆâ¤ÇÁø¶ø¤·¤¿¾èµÒ¤Î¥Þ¥Ê¡¼°ãÈ¿¹Ô°Ù¤ò¤á¤°¤ë½ÐÍè»ö¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ä¤Å¤Ã¤¿¡£
²®ÌîÌÜ¤Ï¡¢ÍøÍÑ¤·¤¿¿·´´ÀþÆâ¤Ç¼ª¾ã¤ê¤Ê²»À¼¤¬Ê¹¤³¤¨¤Æ¤¤¿¤È¤¤¤¤¡ÖÁ°Êý¤Ë¤¤¤¿²¤ÊÆ¿Í¤Î½÷À¤¬È¯¿®¸µ¤Î¤è¤¦¤À¡£¼ª¾ã¤ê¤È¤¤¤¦¤Î¤ÏÈùÌ¯¤Ê¤â¤Î¤Ç¡¢¤â¤Î¤¹¤´¤¯Âç¤¤±¤ì¤ÐÆ²¡¹¤ÈÃí°Õ¤·¤ä¤¹¤¤µ¤¤¬¤¹¤ë¤ó¤À¤±¤É¡¢¥·¥ã¥«¥·¥ã¥«¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢¤¦¤Ã¤¹¤é¤º¤Ã¤ÈÌÄ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£ÅÅÏÃ¤·¤Æ¤¤¤ëÌõ¤Ç¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£pc¤Ç±ÇÁü¤òÎ®¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢¤½¤³¤«¤é¿Í¤ÎÀ¼¤¬Î®¤ì¤Æ¤¤¤ëÍÍ»Ò¡£À¸¤Ç²ñÏÃ¤Ê¤é¤Þ¤À¤·¤â¡¢¤È¤Ë¤«¤¯ÅÅ»Ò¤òÄÌ¤·¤¿²»¤¬(¤³¤Á¤é¤¬¥¤¥ä¥Õ¥©¥ó¤·¤Æ¤¤¤ë¤Ë¤â´Ø¤ï¤é¤º¡¢¤½¤ì¤è¤ê¤â¾å²ó¤Ã¤ÆÄ°¤³¤¨¤Æ¤¯¤ë¤Î¤¬)ÉÔ²÷¤À¤Ã¤¿¡×¤È¾õ¶·¤òÀâÌÀ¡£¡Ö¤·¤Ð¤é¤¯·Ð¤Ã¤Æ¤â¡¢Æ±¤¸¾õ¶·¤¬Â³¤¯¤Î¤ÇºÆÅÙ¡¢»ä¤ÏÎ©¤Á¾å¤¬¤Ã¤¿¡£ÅÜ¤ê¤È¤¤¤¦¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¤³¤Î¿Í¤Ï²¿¤Î°Ù¤Ë¡¢¤³¤³¤Ç²»À¼¤ò½Ð¤·¤¿¤¤¤Î¤«¡¢Ãµ¤ë¤è¤¦¤Ë¡Ê»þ´Ö¤Ë¤·¤Æ5ÉÃ¤¯¤é¤¤¡Ë¾¯¤·Ä¯¤á¤Æ¤¤¤¿¡×¤ÈÃí°Õ¤·¤è¤¦¤È¤·¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡Ö¤¹¤ë¤È¡¢»ä¤è¤ê¤â¸åÊýÀÊ¤Ë¤¤¤¿¤È»×¤ï¤ì¤ë¡¢¤ä¤Ï¤ê²¤ÊÆ¿Í¤ÎÃËÀ¤¬¥µ¥Ã¤È¤½¤Î½÷À¤Ë¸þ¤«¤Ã¤Æ¡¢¡ØI¡Çm sorry but would you please use the earphones?¡Ù¡ÊÂ¿Ê¬¤³¤ó¤Ê´¶¤¸¡Ë¤È¡¢À¼¤ò¤«¤±¤Æ¤¯¤ì¤¿¡×¤È¼«¿È¤è¤ê¤âÀè¤Ë¤Û¤«¤Î¾èµÒ¤¬Ãí°Õ¤·¤¿¤È¤¤¤¤¡¢¡ÖÒôÓÍ¤Ë¸À¤ï¤ì¤¿½÷À¤¬¡Ø¤¨¡¢²¿¤Î»ö¡©¡Ù¤ß¤¿¤¤¤ËÊ¹¤ÊÖ¤·¤¿¤±¤ì¤É¡¢¤â¤¦°ìÅÙÃúÇ«¤Ê¸ýÄ´¤Ç¡¢²¤ÊÆ¿ÍÃËÀ¤Ï¡Ø¿½¤·Ìõ¤Ê¤¤¤±¤É¥¤¥ä¥Õ¥©¥ó¤ò¡Ä¡Ù¤È¤ª´ê¤¤¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿¡×¤È¤½¤Î¤ä¤ê¼è¤ê¤òµ½Ò¡£¡Ö¤³¤Î¤Á¤ç¤Ã¤È¤·¤¿Æ°ºî¤Ë»ä¤Ï´¶ÌÃ¤ò¼õ¤±¤¿¡×¤È¤Ä¤Å¤Ã¤¿¡£
²®ÌîÌÜ¤Ï¡¢Ãí°Õ¤·¤¿¤½¤ÎÃËÀ¤Ë»×¤ï¤ºÌÜ¤ò¹ç¤ï¤»¤Æ¥µ¥à¥º¥¢¥Ã¥×¤Î¥¸¥§¥¹¥Á¥ã¡¼¤òÁ÷¤Ã¤¿¤È¤¤¤¤¡ÖËÜÅö¤Ë¥Ê¥¤¥¹¤ÊÂÐ±þ¤ÇÍÆñ¤«¤Ã¤¿¡£¤½¤Î¸À¤¤Êý¤äÐÊ¤Þ¤¤¤ò¼«Ê¬¤â³Ø¤Ù¤¿¡×¤È¾Î»¿¡£¡ÖÆüËÜ¤Ë¤ª¤±¤ë¥°¥í¡¼¥Ð¥ë¼Ò²ñ¡¢ÌäÂê¤â¼ÂºÝ¤Ëµ¯¤¤Æ¤¤¤ë¤·¡¢³Î¼Â¤ËÊÑ²½¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤Ç¤â³¤³°¤Ë¤â¤·¼«Ê¬¤¬½»¤ó¤À¤éÆ±¤¸¤è¤¦¤Ë¼«Ê¬¤¬À¤´ÖÃÎ¤é¤º¤Ë¤Ê¤ëÌõ¤Ç¡×¤Èºòº£¤Î³°¹ñ¿ÍÌäÂê¤Ë¤â¿¨¤ì¤Ä¤Ä¡¢¡ÖÆüËÜ¤ÇÀ¸³è¤¹¤ë¾å¤Ç¤Ï¡¢¤É¤¦¤âÃé¹ð¤¹¤ë»ö¤ËÉÔ´·¤ì¤Ç¡¢¡Ø¸À¤Ã¤ÆÎÉ¤¤¤«¤·¤é¡Ä¡Ù¡Ø¤É¤¦¸À¤¨¤Ð¡Ä¡Ù¤È°ìÃ¶¹Í¤¨¤Æ¤·¤Þ¤¤¡¢¼«Ê¬¤Ë¥¹¥È¥ì¥¹¤òÎ¯¤á¤¬¤Á¡£´¶¾ð¤Ç¤Ö¤Ä¤«¤ê¹ç¤¦¤Î¤òËÉ¤°°Ù¤Ë¤â¡¢¼«Ê¬¤â¥¹¥Þ¡¼¥È¤ÊÂÐ±þÎÏ¤ò³Ø¤ó¤Ç¤¤¤«¤Ê¤¯¤Æ¤Ï¡¢¤È¤¹¤´¤¯´¶¤¸¤Æ¤¤¤ëº£Æü¤³¤Îº¢¡£ÊÙ¶¯¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡×¤È»×¤¤¤ò¤Ä¤Å¤Ã¤¿¡£