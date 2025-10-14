【紀ノ国屋】秋限定の「コーデュロイスイーツバッグ」発売、紫いものパウンドケーキと2種のさつまいもクッキー入り

紀ノ国屋は10月15日、オリジナルの巾着に焼菓子を詰め合わせた「コーデュロイスイーツバッグ」(税込1,652円)を発売する。

巾着のカラーバリエーションは全5種(うち1種はオンラインストア限定)。紀ノ国屋オンラインストアでは10月15日20時に販売開始。

〈秋の味わいを楽しめる焼菓子セット〉

「コーデュロイスイーツバッグ」は秋色のコーデュロイ巾着に、秋の味覚である紫いも･さつまいもの焼菓子をセットにした。焼菓子は3種類「紫いもとホワイトチョコのパウンドケーキ 1個」「さつまいもクッキー 5枚」「プチフールクッキーさつまいも 8枚」が入っている。

「紀ノ国屋 コーデュロイスイーツバッグ(テラコッタ)」

コーデュロイ生地の巾着バッグは「マスタード」「モーブピンク」「ブラウン」「テラコッタ」「【オンラインストア限定】オフホワイト」から選べる。巾着の大きさは、約縦20×横18×マチ6cm(持ち手含む)。

紀ノ国屋は、「季節感のあるスイーツセットは、ご自宅用にはもちろん、プレゼントにおすすめです」としている。

■紀ノ国屋オンラインストア