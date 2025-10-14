セルフレジを「両替機代わり」に使う母…「便利で助かる」と言うけれど、小銭を大量投入するのは“迷惑”ですよね？ 硬貨の使用ルールもあわせて確認

セルフレジでの小銭投入は原則20枚まで

セルフレジでの硬貨投入枚数に法的な制限はありませんが、一般的に20枚以内での利用が推奨されます。これは、有人レジで適用される「通貨の単位および貨幣の発行等に関する法律」第7条に準じたルールです。

同法では、硬貨の大量使用による業務負担の軽減を理由に、店舗側は同一種類の硬貨21枚以上の受け取りを法的に断れるといった規定です。

セルフレジは、機械が自動で処理をするため、法的制限は適用されませんが、大量の硬貨投入は機械の故障原因となる可能性があります。故障させた場合は、威力業務妨害罪や器物損壊罪の責任を問われるリスクもあり、法的制限がなくても20枚以内での利用が良いでしょう。



セルフレジを“両替機”として使ってもいいの？

セルフレジを両替機として使うことに法的には問題ありませんが、推奨される使い方とは言えません。それでも多くの人がセルフレジを両替目的で利用する理由として、銀行窓口での硬貨両替は手数料が発生し、手軽に両替できない点が挙げられます。

例えば、三菱ＵＦＪ銀行では窓口での硬貨両替は、口座所有者は10枚まで無料、11～500枚で770円、501枚以上は500枚ごとに770円加算されるため1000枚までは1540円もの手数料がかかります。

また、有人レジでは店員が硬貨を数える手間がかかるため、大量の小銭での支払いや両替を断るケースも少なくありません。

こうした状況から、「手数料もかからず、気兼ねなく小銭を処理できる」として、セルフレジを活用する人が増えているのが現状です。

確かに利用者にとっては「便利で助かる」サービスですが、想定外の大量投入はトラブルの原因になり、ほかの利用者への迷惑や店舗運営に支障をきたす可能性があります。



小銭大量投入のリスクと実際のトラブル事例

ここまで解説してきたように、セルフレジへの硬貨の大量投入は、機械の故障による業務停止のような深刻なトラブルを引き起こすリスクがあります。

実際に報告されている事例では、硬貨に混ざってキャンペーンシールや小さな折り鶴、ゲームセンターのコインなどが投入され、センサーエラーや機械の詰まりが発生するトラブルもありました。

セルフレジは、1台100～300万円程度と高額な設備であり、故障した場合の修理費用や営業機会の損失は店舗にとって大きな負担となるでしょう。また、故障に至らなくても、エラーによるレジの停止でほかのお客が長時間待たされるリスクも発生しかねません。

大量の小銭を処理したい場合は、複数回にわけて利用したり、事前に銀行で両替したりするなど、適切な方法を選択しましょう。セルフレジの利便性を保つためにも、マナーを守った利用を心がけてください。



スマートな小銭処理で快適にセルフレジを利用しよう

セルフレジの適切な硬貨利用は、20枚以内の投入と異物混入の防止が基本です。セルフレジに大量の小銭を投入すると故障のリスクがあり、エラーによる停止はほかの利用者にも迷惑をかけます。

大量の小銭処理が必要な場合は、複数回に分けた利用や店員に事前相談することを検討しましょう。一人ひとりが適切な利用方法を守れば、すべての利用者が快適に買い物を楽しめる環境を維持できます。



