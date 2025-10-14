¡ÖÀ»ÃÏ½äÎé¤·¤Ê¤¤ã¡×aespa¡¦¥«¥ê¥Ê¡¢Ê¡²¬¤Î³¹¤Ë½ÐË×¡ª¡ÈÊÑÁõ¤Ê¤·¡É¤Ç»¶ºö¤¹¤ë»Ñ¤ËÈ¿¶Á¡ÚPHOTO¡Û
aespa¤Î¥«¥ê¥Ê¤¬Ê¡²¬¤Ë½ÐË×¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¥«¥ê¥Ê¡¢Èó¸½¼ÂÅª¤Ê¡È¥Þ¥Í¥¥óÂÎ·¿¡É¤Ë»ëÀþ½¸Ãæ
¥«¥ê¥Ê¤Ï10·î13Æü¡¢¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¤·¡¢¡Ö»ä¤À¤±¤ò¿®¤¸¤Æ¤Ä¤¤¤Æ¤¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡×¤È¤¤¤¦¥³¥á¥ó¥È¤È¤È¤â¤Ë¼Ì¿¿¤òÅê¹Æ¤·¤¿¡£
¸ø³«¤µ¤ì¤¿¼Ì¿¿¤Ë¤Ï¡¢Ê¡²¬¤Î³¹¤ò»¶ºö¤¹¤ë¥«¥ê¥Ê¤Î»Ñ¤¬¼ý¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£ÊÑÁõ¤¹¤ë¤³¤È¤Ê¤¯¥¹¥Þ¡¼¥È¥Õ¥©¥ó¤ò¼ê¤ËÆ»¤ò°ÆÆâ¤¹¤ë¤è¤¦¤Ê¡¢¥ê¥é¥Ã¥¯¥¹¤·¤¿ÍÍ»Ò¤¬¥Õ¥¡¥ó¤Î»ëÀþ¤òÃ¥¤Ã¤¿¡£
¤³¤ÎÅê¹Æ¤ò¸«¤¿¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¡¢¡ÖÉáÄÌ¤ËÊâ¤¤¹¤®¤Æ¤Æ¥Ó¥Ó¤ë¡×¡Ö½÷¿À¡×¡Ö¤ä¤Ð¤¤¡×¡ÖÀ»ÃÏ½äÎé¤·¤Ê¤¤ã¡×¤Ê¤É¡¢¶Ã¤¤È´¿´î¤ÎÀ¼¤¬Áê¼¡¤¤¤À¡£
¤Ê¤ª¡¢¥«¥ê¥Ê¤¬½êÂ°¤¹¤ëaespa¤Ï¸½ºß¡¢ÆüËÜ¥¢¥ê¡¼¥Ê¥Ä¥¢¡¼¤ò³«ºÅÃæ¡£10·î4Æü¤ÎÊ¡²¬¸ø±é¤ÇËë¤ò³«¤±¡¢11¡¦12Æü¤Ë¤ÏÅìµþ¡¦ÍÌÀ¥¢¥ê¡¼¥Ê¤ÇÅìµþ¸ø±é¤ò¼Â»Ü¤·¤¿¡£º£¸å¤Ï¡¢10·î18¡¦19Æü¤Ë°¦ÃÎ¡¢11·î8¡¦9Æü¤ËÅìµþ¡¦¹ñÎ©Âå¡¹ÌÚÂè°ìÂÎ°é´Û¡¢11·î26¡¦27Æü¤ËÂçºå¤Ç¸ø±é¤ò¹Ô¤¦Í½Äê¤À¡£
¡þ¥«¥ê¥Ê¡ÊKARINA¡Ë ¥×¥í¥Õ¥£¡¼¥ë
2000Ç¯4·î11ÆüÀ¸¤Þ¤ì¡£ËÜÌ¾¥æ¡¦¥¸¥ß¥ó¡£2020Ç¯11·î¤Ëaespa¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤È¤·¤Æ¥Ç¥Ó¥å¡¼¡£Âî±Û¤·¤¿¥À¥ó¥¹¥¹¥¥ë¤Ç¡¢¥°¥ë¡¼¥×¤Î´éÅªÂ¸ºß¡£Îý½¬À¸»þÂå¤Ë¤ÏËÜÌ¾Ì¾µÁ¤Ç¡¢SHINee¡¦¥Æ¥ß¥ó¤Î¥½¥í³Ú¶ÊMV½Ð±é¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤Þ¤¿¡¢¥°¥ë¡¼¥×ÆâºÇ¹â¿ÈÄ¹¤Î167cm¤ò¸Ø¤ë¥¹¥¿¥¤¥ë¤Î»ý¤Á¼ç¤Ç¡¢µÓ¤âÈó¾ï¤ËÄ¹¤¤¡£½Ð±é¤·¤¿¥é¥¸¥ªÈÖÁÈ¤ÇÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤¿ÆÃµ»¤Ï¡¢¤½¤ÎÄ¹¤¤µÓ¤òÀ¸¤«¤·¤¿¡ÖÂ¤ÇÊª¤ò½¦¤¦¤³¤È¡×¤Ç¡¢Éþ¤ä¥ê¥â¥³¥ó¡¢¥Ï¥ó¥¬¡¼¤Ê¤É¤ò½¦¤¨¤ë¤½¤¦¡£¤¢¤ÀÌ¾¤Ï¥µ¥ó¥ê¥ª¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤Î¥¯¥í¥ß¤Ë»÷¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤«¤é¡Ö¥«¥í¥ß¡×¤È¸Æ¤Ð¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£