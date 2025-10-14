吉川愛、美肩際立つコーデで魅力あふれる「寿命伸びた」「大人の色気」の声
【モデルプレス＝2025/10/14】女優の吉川愛が13日、自身のInstagramを更新。美しい肩のラインが際立つコーディネートを披露し、話題になっている。
【写真】吉川愛「寿命伸びた」と話題のワンショルコーデ
吉川は、ブラウン系のワンショルダー姿を披露。ファッション誌「VOCE」（講談社）で撮影されたショートヘアに赤リップスタイルで美しいデコルテラインを披露した。
この投稿には、「圧倒的美」「かっこいいのに可愛い」「寿命伸びた」「大人の色気」「お姫様降臨した」といった反響が寄せられている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
◆吉川愛、ワンショル＆赤リップ姿披露
◆吉川愛の美デコルテラインが話題
