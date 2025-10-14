思い出を、汚さないでほしかった。4年ぶりに連絡してきた元カレの、ゲスな本性【ママリ】

元カレから「バレなきゃ大丈夫」とお誘い

今の旦那と付き合う前に別れた元カレ(9歳上の35歳)から４年ぶりにLINEがきた😵‍💫何かと思えば不倫のお誘いだった～😂



私は結婚したことも妊娠中のことも伝えたのに会おうよって言ってきたから、結婚してないの？って聞いたらまさかの、結婚してるし奥さんも子供もいると😮‍💨

嫁と子供は実家帰ってるし、バレなきゃ大丈夫！とか言われたけど、普通にありえなすぎてドン引き～😂

理不尽な感じで振られたけど、当時は別れた後も好きだったから独身だったら揺らいでたかもしれないし、結婚してるの自分からは言ってこなかったから、知らずうちに不倫しちゃうところだったわ！こんなクズとは思わなかった😮‍💨





ちなみに元カレからLINEきたことは旦那にはすぐ報告したし、旦那も一緒に返信する内容を考えてました（笑）

旦那大好き人間なので、全く気持ちが揺らぐことなんかないし、今の旦那と出会えててよかった～って思います🥰 出典：

昔付き合っていた人から連絡が来ると困りますよね。この記事では、久しぶりに連絡してきた元カレからとんでもない誘いを受けたという投稿を紹介します。夫と付き合う前に別れた年上の元カレからLINEがきたという投稿者さん。結婚も妊娠も伝えていたのに、思わず呆れてしまう誘いをしてきて…。

昔のパートナーから連絡が来ると身構えてしまう人もいるでしょう。お互いに結婚している身で会いたいと言われるのは困りますよね。バレなきゃ大丈夫という考えが理解できませんし、ご家族のことを思うと怒りさえこみ上げてきます。



投稿者さんは当然断り、夫にも報告したとのことで良い夫婦関係が築けている様子。元カレにも見習ってほしいものです。

能天気な元カレにさまざまな声

この投稿にママリではさまざまな声が寄せられていました。

元カレさんではなく、良い旦那さんと出会えて結婚出来て良かったですね☺️❣️ 出典：

元彼、気持ち悪いですね😱

うちの夫も私が働いていた会社の人も妻が出産などで里帰りすると「今だけ独身だから🎶」と飲みに行きまくりでした。

不倫まではしていないと信じたいですが…

返信LINEの後に「…って旦那が言ってた！」って付け加えてほしいです😂 出典：

旦那さんに出会えて本当に良かったですね！

もし別れずに…って考えたら嫌すぎて相手の奥さんが可哀想… 出典：

連絡してきた彼と別れたことで今の良い夫と出会えたという点では、元カレに対して感謝の気持ちもあるかもしれませんね。元カレは投降者さんのこともそうですが、ご家族のことも軽んじていて許せません。



投稿者さんは断りましたが他の女性に声をかけている可能性も…。ご家族は傷つくかもしれませんが、いつかこの行動が明るみになって元カレには反省してもらいたいと願わずにはいられません。

記事作成: sa-i

（配信元: ママリ）