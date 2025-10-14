スピードワゴン井戸田、活動自粛中の相方・小沢の近況触れる 人知れず“復帰”していたことも明かす
お笑いコンビ・スピードワゴンの井戸田潤が14日放送のフジテレビ系の昼番組『ぽかぽか』（月〜金 前11：50）に出演。活動自粛中の相方・小沢一敬の近況について明かした。
【写真】復帰!?…長州力のSNSに登場した髭を生やしたスピードワゴン小沢一敬
この日番組では「お笑い界をけん引するツッコミ3人の栄光と苦悩」と題し、アンタッチャブルの柴田英嗣、ブラックマヨネーズの小杉竜一とともに出演。3人のこれまでの歩みをボードを使って振り返った。
井戸田は1994年に愛知・名古屋NSCの一期生として入学。芸人として歩みだしたが、相方の小沢はその時の同期だったという。その後4年間は別々のコンビとして活動していたものの、98年に小沢と「スピードワゴン」を結成したという。
名古屋で実績を積んでいた小沢を誘い、東京でコンビを結成したという経緯を語る中、井戸田は「その小沢さんがごめんなさい、今はもう…ちょっと…」と天を仰いだ。これにMCのハライチ澤部は「亡くなってないです！ヒゲぼうぼうで都内にいるでしょ！」と即座にツッコみ、スタジオを笑わせた。
そして井戸田は「この間、徳井（義実）くんと河本準一とうちの相方が3人で飲んでたみたい」と近況を明かし、「そこにたまたまいたのか、元々いたのか分からないけど、SNSの復帰が長州力さんのインスタだったんだよ」と語り、「復帰それです。メディア復帰」と笑顔で語った。
