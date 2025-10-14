１４日前場の香港マーケットは、主要８８銘柄で構成されるハンセン指数が前日比５０．４１ポイント（０．１９％）安の２５８３９．０７ポイントと７日続落する一方、本土企業株で構成される中国本土株指数（旧Ｈ株指数）は７．１９ポイント（０．０８％）高の９２２９．７３ポイントと３日ぶりに反発した。売買代金は１８８７億６１２０万香港ドルに縮小している（１３日前場は２８１８億２１２０万香港ドル）。

中国指標の発表を前に買いが手控えられる流れ。あす１５日に９月の物価統計、同日までに金融統計、週明け２０日に７〜９月期のＧＤＰ、９月の小売売上高などが公表される。また、実質的な政策金利となる９月の最優遇貸出金利「ローンプライムレート（ＬＰＲ）」が２０日に発表される予定だ。物価はデフレ継続が予想されているほか、ＧＤＰ成長率も前四半期を下回る見通し。なお前日に報告された貿易統計に関しては、前月実績を大幅に上回ったが、米国向け輸出額に関しては、前月からはやや改善したものの、６カ月連続のマイナス成長に落ち込んだ。米中対立の過度な警戒感が薄れる中、昨夜の米株が急反発したことなどを手がかりに香港市場も反発でスタートしたが、上値は重く、ハンセン指数は程なくマイナス圏に転じている。（亜州リサーチ編集部）

ハンセン指数の構成銘柄では、ＩＣファウンドリー中国最大手の中芯国際集成電路製造（ＳＭＩＣ：９８１／ＨＫ）が５．６％安、医薬品メーカーの石薬集団（１０９３／ＨＫ）が５．０％安、マカオ・カジノの金沙中国（１９２８／ＨＫ）が４．５％安と下げが目立った。

セクター別では、半導体が安い。ＳＭＩＣのほか、華虹半導体（１３４７／ＨＫ）が１０．４％、上海復旦微電子集団（１３８５／ＨＫ）が７．３％、ＡＳＭＰＴ（５２２／ＨＫ）が３．９％ずつ下落した。そのほか、クラウドや人工知能（ＡＩ）技術の関連銘柄も売られている。ハンセン科技（テック）指数は１．３％安と他の主要指数をアンダーパフォームした。

カジノ関連も急落。金沙中国のほか、新濠国際発展（２００／ＨＫ）が４．８％安、銀河娯楽集団（２７／ＨＫ）が４．１％安、美高梅中国ＨＤ（２２８２／ＨＫ）が３．７％安で前場取引を終えた。

医薬セクターもさえない。石薬集団のほか、三生製薬（１５３０／ＨＫ）が３．４％安、中国生物製薬（１１７７／ＨＫ）と永泰生物製薬（６９７８／ＨＫ）がそろって２．９％安で引けた。

半面、中国の金融セクターは物色される。招商銀行（３９６８／ＨＫ）が４．３％、中国工商銀行（１３９８／ＨＫ）が２．１％、新華人寿保険（１３３６／ＨＫ）が５．４％、中国人寿保険（２６２８／ＨＫ）が３．４％、広発証券（１７７６／ＨＫ）が３．２％、東方証券（３９５８／ＨＫ）が１．９％ずつ上昇した。中国生保大手の新華人寿保険については、同社が１３日引け後、１〜９月期の４５〜６５％増益見通しを発表したことが材料視されている。

本土マーケットは３日ぶり反発。主要指標の上海総合指数は、前日比０．２１％高の３８９７．５６ポイントで前場の取引を終了した。金融が高い。エネルギー、運輸、消費、公益、不動産なども買われた。半面、ハイテクは安い。医薬、素材、自動車も売られた。

（編集担当：亜州リサーチ＝サーチナ）