日本時間１４日に米ウィスコンシン州ミルウォーキーで行われた大リーグのナ・リーグ優勝決定シリーズ（ＮＬＣＳ）第１戦、ブルワーズ（中地区１位）―ドジャース（西地区１位）で、大谷翔平は２つの申告敬遠を含む３四球を与えられた。

地区シリーズは４試合で１８打数１安打９三振と不振だったが、相手の警戒度は変わっていないようだ。（デジタル編集部）

１度目の申告敬遠は０−０の五回だった。一死二塁で大谷が打席へ。マウンドには、右腕のプリエスターがいた。今季、大谷は対戦成績３打数無安打だったが、ブルワーズベンチは申告敬遠を選んだ。そして、次のＭＶＰトリオの一角、ベッツを注文通りの二ゴロに仕留めて併殺に。地区シリーズの打率０割５分６厘とはいえ、怖い左打者の敬遠策が見事にはまった。

しかし２度目は、そうはいかなかった。九回一死二、三塁で大谷に回ってきた。ドジャースが１点リードで、マウンドには切り札の右腕ウリベ。やはりベンチは、２年連続５０本塁打のスラッガーを敬遠することを選んだ。しかし、続くベッツにストライクが入らず、３球ボールが続いた。フルカウントまで持ち直したが、６球目のスライダーは大きく外れ、ブルワーズにとっては痛い２点目が入った。

ブルワーズはその裏に、佐々木朗希から１点を奪って降板させ、なおも満塁と攻め立てただけに、大きな１点だった。この日も結局、２打数無安打で、地区シリーズ以降２０打数１安打となってしまった大谷だが、変わらぬ存在感が、貴重な１点をもたらした。