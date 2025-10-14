ReKNOTの折りたたみ傘、3秒で美しく収納！超撥水＆軽量設計

ReKNOTから新登場の折りたたみ傘は、忙しい毎日をサポートする便利なアイテム。わずか3秒で美しく折りたためる独自の形状安定加工を採用しており、使い勝手は抜群です。さらに、超撥水機能、超軽量、UVカットと機能性も充実。日常の雨の日はもちろん、日差しが強い日でも大活躍。アウトドアにもぴったりなこの傘は、持ち運びも楽々。デザインにもこだわり、見た目もおしゃれで機能美を感じさせます。

3秒で美しく折りたたみ、超軽量設計

S/S FOLDING UMBRELLA - AUTOMATIC -

カラーは全3色。

ReKNOTの新しい折りたたみ傘は、革新的な形状安定加工を採用し、わずか3秒で簡単に折りたためる画期的な傘です。

この独自の加工により、折り目が半永久的に保持され、手間なくスムーズに収納できます。さらに、親骨にカーボンファイバーを使用した超軽量設計で、重量はわずか132g。

持ち運びにも便利で、外出時にもストレスフリーに使えるのが魅力です♡

GiRLS by PEACH JOHN×ハローキティ♡ガーリーなコラボコレクション登場

雨の日も晴れの日も、全方位カバーの機能性

この折りたたみ傘は、ただの雨傘にとどまりません。最高ランクの撥水性「撥水度5級」を達成した超高密度ポリエステル生地で、雨をしっかり弾きます。

また、UVカット機能も搭載しており、UPF50+の遮蔽率で日焼けを防ぎます。さらに、日傘としても使用できるため、日常的に紫外線をカットしたい方にもぴったり。

雨の日も晴れの日もこれ一つで対応でき、外出をもっと快適にしてくれます♪

コンパクト設計と便利な機能が満載

ReKNOTの折りたたみ傘は、収納時のコンパクトさも大きなポイント。収納時のサイズはわずか22.5cmと非常にコンパクトで、バッグにすっきり収まります。

また、カラビナが付属しているため、収納袋をバッグに取り付けて携帯することも可能。夜間の視認性を高めるリフレクターループも搭載されており、安全面にも配慮された設計です。

便利さと安全性を兼ね備えたこの傘は、日常使いに最適です。

どんなシーンでも活躍する、ReKNOTの革新折りたたみ傘！

ReKNOTの折りたたみ傘は、使いやすさと機能性を兼ね備えた革新的なアイテムです。

3秒で美しく折りたたむことができ、超撥水・超軽量・UVカット機能で、雨の日も晴れの日も快適に使用できます。

さらに、持ち運びやすいコンパクトな設計と便利な機能が満載で、忙しい毎日をサポートしてくれます。ぜひ一度、この便利さを体験してみてください。10月30日より販売開始です！