¸ÐÆî¾ÊÇîÊª´Û¤¬¿·¤¿¤Ë»ÒÃÆ¸Ë¤ÎÀï¹ñÖç½ñ¤ò¼ýÂ¢¡½Ãæ¹ñ

79Ç¯´Ö¤â³¤³°¤ËÎ®¼º¤·¤Æ¤¤¤¿Ä¹º»»ÒÃÆ¸Ë¤«¤é½ÐÅÚ¤·¤¿Àï¹ñÖç½ñ¡Ê¸¨ÉÛ¤Ë½ñ¤«¤ì¤¿½ñ¡Ë¤ÎÂè2´¬¡Ø¸Þ¹ÔÎá¡Ù¤ÈÂè3´¬¤Î¡Ø¹¶¼éÀê¡Ù¤¬10·î13Æü¡¢Ãæ¹ñÃæÉô¤Ë¤¢¤ë¸ÐÆî¾ÊÇîÊª´Û¤ËÀµ¼°¤Ë¼ýÂ¢¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
»ÒÃÆ¸ËÀï¹ñÖç½ñ¤ÏÄ¹º»¤Î»ÒÃÆ¸Ë¤Ë¤¢¤ëÁ¿¡Ê¡©¡Áµª¸µÁ°223Ç¯¡Ë¤Î»þÂå¤ÎÊè¤Ç1942Ç¯¤Ë½ÐÅÚ¤·¤¿¡¢Ãæ¹ñ¤Ç¤³¤ì¤Þ¤Ç¤ËÈ¯¸«¤µ¤ì¤¿Ãæ¤ÇÎò»Ë¤¬ºÇ¤â¸Å¤¤¡¢½é¤ÎÅµÀÒ¤È¤¤¤¨¤ëÖç½ñ¤Ç¤¹¡£¤³¤ÎÖç½ñ¤ÏÁ´3´¬¤ËÊ¬¤«¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¿Á¤Ë¤è¤ëµª¸µÁ°221Ç¯¤ÎÅý°ì²¦Ä«¤ÎÀ®Î©°ÊÁ°¤ÎÅ·Ê¸ÎñË¡¡¢·³»öÀê½Ñ¤Ê¤É¤ÎÆâÍÆ¤òÂÎ·ÏÅª¤ËµÏ¿¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢Å·Ê¸³Ø¡¢·³»ö³Ø¡¢Ê¸»ú³Ø¡¢Ê¸¸¥³Ø¤È»×ÁÛ»Ë¤Î¸¦µæ¤Ë·ç¤«¤»¤Ê¤¤µ®½Å¤Ê¼ÂÊª»ñÎÁ¤Ç¤¹¡£
»ÒÃÆ¸ËÀï¹ñÖç½ñÂè2´¬¤ÈÂè3´¬¤Î¼ýÂ¢¤Ë¤è¤ê¡¢¸ÐÆî¾ÊÇîÊª´Û¤Ï¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Ë¼ýÂ¢¤·¤Æ¤¤¤¿Ãæ¹ñ¹ñÆâÍ£°ì¤Î»ÒÃÆ¸ËÀï¹ñÖç½ñ¤ÎÃÇÊÒ¤ª¤è¤Ó¤½¤ÎÂ¾¤ÎÂçÎÌ¤ÎÁ¿¤ÎÊ¸²½ºâ¤È¹ç¤ï¤»¤Æ¡¢¤è¤ê·ÏÅýÅª¤ÊÁ¿Ê¸²½¤Î¸¦µæ¡¢²ò¼á¡¢Å¸¼¨¤ÎÂÎ·Ï¤¬À°¤¦¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¤³¤ì¤Þ¤Ç¸ÐÆî¾ÊÇîÊª´Û¤Ë¼ýÂ¢¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿»ÒÃÆ¸ËÀï¹ñÖç½ñ¤ÎÃÇÊÒ¤Ï¡¢Ä¹¤µ¤¬4¡¥6¥»¥ó¥Á¡¢Éý¤¬2¡¥7¥»¥ó¥Á¤Ç¡¢ËÏ¤Ç½ñ¤«¤ì¤¿17Ê¸»ú¤¬»ÄÂ¸¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¤¦¤Á14Ê¸»ú¤ÏÈ½ÆÉ¤¬²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£»ÒÃÆ¸ËÀï¹ñÖç½ñÂè2´¬¤ÈÂè3´¬¤¬²ó¼ý¤µ¤ì¤ëÁ°¤Ë¤Ï¡¢¤³¤ÎÃÇÊÒ¤¬»ÒÃÆ¸ËÀï¹ñÖç½ñ¤¬Ãæ¹ñ¹ñÆâ¤Ë»Ä¤µ¤ì¤¿Í£°ì¤ÎÃÇÊÒ¤Ç¤·¤¿¡£¸¦µæ¼Ô¤Ï¤³¤ÎÃÇÊÒ¤Èº£²ó¼ýÂ¢¤µ¤ì¤¿»ÒÃÆ¸ËÀï¹ñÖç½ñ¤ò¾È¹ç¤·¡¢¤¹¤Ç¤Ë¼ýÂ¢¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿ÃÇÊÒ¤â»ÒÃÆ¸ËÀï¹ñÖç½ñÂè2´¬¤Î¡Ø¸Þ¹ÔÎá¡Ù¤ËÂ°¤¹¤ë¤â¤Î¤ÈÇ§Äê¤·¤Þ¤·¤¿¡£¡ÊÄó¶¡/CRI¡Ë