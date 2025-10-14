超特急・柏木悠、“先生”山田涼介との再会ショットに反響「2人が並ぶと国宝級すぎて眩しい」
9人組メインダンサー＆バックボーカルグループ・超特急の柏木悠が、14日までに自身のインスタグラムを更新。“先生”山田涼介（Hey! Say! JUMP）との2ショットを公開した。
【写真】肩を組み…国宝級ショットを公開した山田涼介＆柏木悠
山田と柏木は、フジテレビ系連続ドラマ『ビリオン×スクール』（2024年）で共演。“億万長者＝ビリオネア”の主人公・加賀美零（山田）が身分を隠して学校の教師となり、さまざまな問題に直面しながらも生徒とともに成長していく姿を描く学園コメディー。柏木は生徒役・鈴木司を演じていた。
山田と柏木は、12日開催の『ZOZOFES』に出演した。出演後、柏木はインスタグラムを更新。「なんとなんと先生と一緒に写真撮れました!!ドラマの時とステージにいる時のギャップが凄すぎて僕もRed.Yに入れさせてください。またご一緒できるように頑張るぞーー！」とつづり、山田との2ショットを投稿した。
この投稿にフォロワーからは「久しぶりの再会良かったね」「2人が並ぶと国宝級すぎて眩しいね」「かっこよすぎて画面割れるよ」「2人ともイケメンすぎて眼福」「先生とお写真撮れてよかったね！」といった声が寄せられている。
