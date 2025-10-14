サッカー日本代表がブラジルと今夜激突 内田篤人＆影山優佳らがブラジル戦を予想【コメントあり】
日本サッカー史上最速で2026年ワールドカップ出場を決めた森保ジャパンが、きょう14日午後6時30分からサッカー王国・ブラジルと激突する。『キリンチャレンジカップ2025 日本×ブラジル』（テレビ朝日系列・一部地域を除く）では、久保建英、堂安律、伊東純也、南野拓実ら欧州組が集結し、悲願のブラジル初勝利に挑む。
【写真】試合直後の日本代表選手に直撃インタビューを行う影山優佳
舞台は東京スタジアム。過去13戦で2分11敗と、一度も勝てていない相手に日本代表が挑む。森保一監督率いるチームは8大会連続のW杯出場を決め、次なる目標は「ワールドカップ優勝」だ。久保建英（レアル・ソシエダ／スペイン）、鎌田大地（クリスタル・パレス／イングランド）、堂安律（フランクフルト／ドイツ）、伊東純也（ヘンク／ベルギー）、南野拓実（モナコ／フランス）と、まさに“史上最強メンバー”が勢ぞろいする。
一方、迎え撃つブラジルはワールドカップ5度の優勝を誇る世界屈指の強豪。レアル・マドリードのエース、ビニシウスを中心に、世界トップクラスのスター選手がずらりと並ぶ。前回の対戦では三笘薫（ブライトン）を完封したDFミリトンらが再び守備を固める。日本の攻撃陣がこの“鉄壁ブラジル守備陣”をどう攻略するのか、注目が集まる。
さらに、戦う相手はブラジルだけではない。代表選手たちはワールドカップメンバー入りを懸けたサバイバルの真っ只中。森保監督を悩ませるほどの激しいポジション争いが続いており、限られた代表戦でいかに自分をアピールできるかが今後を左右する。今夜の一戦は、ワールドカップ優勝への第一歩であり、選手たちにとっての真剣勝負の場でもある。
解説・実況陣にも注目。川平慈英、松木安太郎、内田篤人、槙野智章、影山優佳が、森保ジャパンの戦いを熱く伝える。熱戦に先駆けて松木、内田、槙野、影山がYouTube特別番組『絶対に負けられない座談会 サッカー日本代表応援ＳＰ〜ＲＯＡＤ ｔｏ ２０２６〜』でブラジル戦を徹底予想。内田は「攻撃のキーマンは好調の上田綺世！」と分析し、「中盤で構える姿勢が大事な気がします」と試合のポイントを語る。影山も「必ずチャンスがあると思っています！」と瞳を輝かせ、「縦パスを予測してカットすることが大事だと思います！」と見どころを語った。
■内田篤人 コメント
小学校のときに父に「サッカーって世界でどこが一番強いの？」って聞いたら「ブラジル」って答えてくれたんです。サッカーをやってなかった父が即答するくらいサッカー＝ブラジルというのが世界で知られていることを感じたのをすごく覚えています。
先日の韓国戦も観ましたが、ちょっとすごかったですね。カウンターもうまいし、プレースピードが速いですし…。僕自身現役時代いろんなチームと対戦してきましたが、やはり体感としてブラジルが一番強かったですね。
ビニシウス選手はドリブルのうまさはもちろん、カウンターのスピードの速さ、点を取る場所をいち早く察知する能力、全てに長けています。18歳のエステバン選手も、ネイマール選手が次にくる選手だと推していましたが、韓国戦でもその片鱗をしっかりみせていましたね。
日本の注目選手はやはり今オランダでも絶好調の上田綺世選手ですね。ブラジル相手にどこまでできるのか楽しみです。
パラグアイ戦では、日本はディフェンスラインの課題がみられたので、ブラジルに対して同じように試合をしたら、もっとシュートチャンスを与えるかもしれません。中盤でしっかり構える姿勢が大事だと思います。どこまで修正してくるのか楽しみにしています。
■影山優佳 コメント
ワールドカップ最多５回の優勝を誇る、言わずと知れたサッカー王国ですね。まさに《スター軍団》ブラジルですが、日本は今、史上最強と言われていますから、必ずチャンスがあると思っています。今のブラジルの印象は、縦パスがすごく通る、通せる選手が多いですね。その縦パスを予測してカットすることがきる選手が大事だと思います！
ブラジルの注目選手について、絶対的なエースであるビニシウス選手のプレーを見ていると、 独特のリズムがあるという印象があります。前回、ブラジルと韓国の試合でも、ビニシウス選手は１ゴール、１アシストでさすがだなと思いました。そしてエステバン選手、わずか18歳ですね。両足使えるというところも安定感があって、 そこもブラジルらしさと新しさの融合みたいなものがあると思っています。
今夜のブラジル戦は歴史的勝利がかかっています！みなさん、ぜひ一緒に日本代表に声援を送りましょう！
【写真】試合直後の日本代表選手に直撃インタビューを行う影山優佳
舞台は東京スタジアム。過去13戦で2分11敗と、一度も勝てていない相手に日本代表が挑む。森保一監督率いるチームは8大会連続のW杯出場を決め、次なる目標は「ワールドカップ優勝」だ。久保建英（レアル・ソシエダ／スペイン）、鎌田大地（クリスタル・パレス／イングランド）、堂安律（フランクフルト／ドイツ）、伊東純也（ヘンク／ベルギー）、南野拓実（モナコ／フランス）と、まさに“史上最強メンバー”が勢ぞろいする。
さらに、戦う相手はブラジルだけではない。代表選手たちはワールドカップメンバー入りを懸けたサバイバルの真っ只中。森保監督を悩ませるほどの激しいポジション争いが続いており、限られた代表戦でいかに自分をアピールできるかが今後を左右する。今夜の一戦は、ワールドカップ優勝への第一歩であり、選手たちにとっての真剣勝負の場でもある。
解説・実況陣にも注目。川平慈英、松木安太郎、内田篤人、槙野智章、影山優佳が、森保ジャパンの戦いを熱く伝える。熱戦に先駆けて松木、内田、槙野、影山がYouTube特別番組『絶対に負けられない座談会 サッカー日本代表応援ＳＰ〜ＲＯＡＤ ｔｏ ２０２６〜』でブラジル戦を徹底予想。内田は「攻撃のキーマンは好調の上田綺世！」と分析し、「中盤で構える姿勢が大事な気がします」と試合のポイントを語る。影山も「必ずチャンスがあると思っています！」と瞳を輝かせ、「縦パスを予測してカットすることが大事だと思います！」と見どころを語った。
■内田篤人 コメント
小学校のときに父に「サッカーって世界でどこが一番強いの？」って聞いたら「ブラジル」って答えてくれたんです。サッカーをやってなかった父が即答するくらいサッカー＝ブラジルというのが世界で知られていることを感じたのをすごく覚えています。
先日の韓国戦も観ましたが、ちょっとすごかったですね。カウンターもうまいし、プレースピードが速いですし…。僕自身現役時代いろんなチームと対戦してきましたが、やはり体感としてブラジルが一番強かったですね。
ビニシウス選手はドリブルのうまさはもちろん、カウンターのスピードの速さ、点を取る場所をいち早く察知する能力、全てに長けています。18歳のエステバン選手も、ネイマール選手が次にくる選手だと推していましたが、韓国戦でもその片鱗をしっかりみせていましたね。
日本の注目選手はやはり今オランダでも絶好調の上田綺世選手ですね。ブラジル相手にどこまでできるのか楽しみです。
パラグアイ戦では、日本はディフェンスラインの課題がみられたので、ブラジルに対して同じように試合をしたら、もっとシュートチャンスを与えるかもしれません。中盤でしっかり構える姿勢が大事だと思います。どこまで修正してくるのか楽しみにしています。
■影山優佳 コメント
ワールドカップ最多５回の優勝を誇る、言わずと知れたサッカー王国ですね。まさに《スター軍団》ブラジルですが、日本は今、史上最強と言われていますから、必ずチャンスがあると思っています。今のブラジルの印象は、縦パスがすごく通る、通せる選手が多いですね。その縦パスを予測してカットすることがきる選手が大事だと思います！
ブラジルの注目選手について、絶対的なエースであるビニシウス選手のプレーを見ていると、 独特のリズムがあるという印象があります。前回、ブラジルと韓国の試合でも、ビニシウス選手は１ゴール、１アシストでさすがだなと思いました。そしてエステバン選手、わずか18歳ですね。両足使えるというところも安定感があって、 そこもブラジルらしさと新しさの融合みたいなものがあると思っています。
今夜のブラジル戦は歴史的勝利がかかっています！みなさん、ぜひ一緒に日本代表に声援を送りましょう！