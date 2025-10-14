◇ナ・リーグ優勝決定シリーズ第1戦 ブルワーズ1―2ドジャース（2025年10月13日 ミルウォーキー）

43年ぶりのワールドシリーズ進出を目指すブルワーズは13日（日本時間14日）、本拠でドジャースとのナ・リーグ優勝決定シリーズ（NLCS）第1戦に1―2で敗れ、黒星スタートとなった。

この試合で珍しいプレーが起きた。0―0の4回1死満塁、2番手・プリースターが四球と連打で1死満塁のピンチを迎えた。ドジャースの5番・マンシーは中堅へ大飛球を打ち上げ、中堅手・フリリックがジャンプしながら手を伸ばした。

打球はグラブで跳ねて、フェンスに当たり、もう一度グラブへ。捕球を見届けてからスタートを切った三走のT・ヘルナンデスが本塁に滑り込んだが、中堅から好連係を見せ、本塁フォースアウト。二走、一走は中飛と認識し、スタートを切っておらず、捕手のコントレラスが三塁を踏み、記録上は“超レアケース”の「センターゴロ・ダブルプレー」となった。

フリリックは「打球を追っていって、フェンス際まで行って、入るかどうかってところだった。とにかくプレーできるように位置を取って、ジャンプしたら、ボールがグラブの先にちょっと当たって、そのあと浮いてるのが見えたからつかんで、（遊撃手の）ジョーイ（オルティス）にすぐ投げた。（ドジャースの）テオスカー（ヘルナンデス）が三塁に戻ってタッチアップしようとしてるのが見えたからね。正直、壁に当たったとは思ってなかった。そのときは何が起きたのかよく分からなかった」と振り返った。

その後、捕手のコントレラスがフォースアウト後にすぐに三塁へ走っていって三塁もフォースアウトとした。フリリックは「最高だったと思う。彼（コントレラス）はホームでアウトになったのを見て、もしかしたらボールが壁に当たったかもって思ったんだろう。それで三塁まで走っておこうって判断した。あれは正解だったし、やってくれてよかった」と話した。

中堅フェンスからアウトにした経験を問われると「ランナーを刺したことはあるけど、フォースアウトは一度もないね」と語り、何が起きたかの把握については「まったく分かってなかった。（左翼）アイザック（コリンズ）に話しかけようとしてたけど、すごくうるさくて何も聞こえなかった。審判がマイクで説明してたときも、何言ってるのか全然分からなくて、とりあえずベンチに戻りかけた。ようやく何が起きたのか理解できたのは、１イニングぐらい経ってからだった」と語った。

また、捕手のヘルナンデスは「打球が壁に当たったのはすぐに分かった。だから、当たった瞬間に“これはインプレーだ”ってすぐに判断できた。あとはみんながしっかり状況を把握して、最後まできっちりプレーを完結させてくれた。ほんと見事だったよ。ホームでフォースアウトを取って、そこから最後までプレーをやり切って三塁でもアウトを取った。あれは本当に完璧な締め方だった」と語った。