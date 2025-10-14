【意外な答えに驚き】煮ものを作る時のガス代、節約になるのは大きい鍋？小さい鍋？

これから出番が増えていく、おでんや鍋などの〈コトコト煮込み系〉料理。節約を意識するなら、ガス代にも気を配りたいところです。

そこで今回は、家電のプロ・中村剛さんに節ガスのコツを教えてもらいました。煮ものを作るとき、「大きい鍋」と「小さい鍋」、どちらが節ガスになるのか――意外な結果に驚きです！

煮ものを作るとき、どんな鍋を使うと節ガスになる？

A「大きい鍋」

B「小さい鍋」

正解は……A「大きい鍋」

煮ものを作るときは、大きい鍋で調理をしたほうが、火が当たる面積が広くなって熱効率が上がるため、短時間での調理が可能に。また鍋底がぬれていると水滴を乾かすのにエネルギーを使うため、底の水けをしっかり拭いてから火にかけましょう。

大きな工夫はいらないけれど、知っているだけで変わることも。料理はしっかり楽しみながら、節ガスのコツを意識してみてくださいね！

●2025年6月10日時点の情報です。

教えてくれたのは……中村 剛さん

東京電力エナジーパートナー勤務。家電製品総合アドバイザー。テレビ番組のスーパー家電通選手権で優勝した経験を持つ〈家電王〉。動画「くらしのラボ」を配信するほか、暮らしに役立つ情報を発信中。

（『オレンジページ』2025年7月17号より）