◆米大リーグ ナ・リーグ優勝決定シリーズ第１戦 ブルワーズ１―２ドジャース（１３日、米ウィスコンシン州ミルウォーキー＝アメリカンファミリーフィールド）

ドジャースのＦ・フリーマン内野手が１３日（日本時間１４日）、ナ・リーグ優勝決定シリーズ第１戦の敵地・ブルワーズ戦に「４番・一塁」で先発出場し、先制ソロを放つなど、２安打の活躍で同シリーズ先勝に貢献した。試合後は先発したスネルとともに会見に臨み、「（本塁打は）良い感触だった。当然もっと（点を）取りたかった。チャンスもいくつかあったけど、ものにできなかった。今振り返れば、９回表のあの１点は本当に大きかった。このアウェーの環境で初戦を取ったのは本当に大きい」と、価値ある１勝をかみ締めた。

両軍無得点の６回に快音を響かせた。１死で迎えた３打席目。直球を完璧に捉え、高々と舞い上がった打球は右翼スタンドまで届いた。今季ＰＳ１号となる先制ソロ。チームは４回に１死満塁のチャンスを作りながらも、異例の中ゴロ併殺打で無得点に終わっていただけに、再び流れを引き寄せる豪快な一発には、ベンチで見届けていた大谷翔平投手らナインも両手を高々と上げ、喜びを爆発させた。

投げては先発のスネルが８回１安打無失点、１０奪三振の快投で勝利に導いた。圧巻の投球を見せたエース左腕には、フリーマンも「今こうして隣に座って一緒に記者会見できて本当に嬉しい。『ああ、またやられたよ』って言いながら別々に通り過ぎるんじゃなくてね。そういうのがたくさんあったから。彼は本当にすごい。サイ・ヤング賞を２回には理由がある。今は大舞台で、彼はただいつも通りのことをやっているだけ」と絶賛。スネルはポストシーズンでは３戦３勝、防御率０・８６と圧倒的な数字となった。

１４日（同１５日）の第２戦は山本由伸投手（２７）が先発する。頼れる主砲は「フィラデルフィアでやったときと同じような形だね。初戦を取って、明日はヨシ（山本由伸）に任せられる。そりゃあ気分はいいよ。あとは明日、もっと点を取れたらいい」と、絶大な信頼を置く山本への援護を誓った。